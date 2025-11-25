Steam「黑色星期五特賣」祭出歷史低價！Steam大獎提名同步開跑

Valve 今年首次舉辦的活動「黑色星期五特賣」，用來填補今年因為秋季特賣檔期提前而留下的 11 月空窗期。這次特賣陣容非常的有誠意，許多發售不久的大作都加入了折扣行列。另一方面隨著特價活動到來的，還有年末的 2025 Steam 大獎提名！玩家可以從 11 個獎項中提名自己最愛的遊戲，還能獲得專屬的個人檔案徽章。

一年一度的投票來啦！（圖源：Steam）

特價部分，其中最受矚目的像是《戰錘40K：星際戰士2》祭出了 4 折（60% off）的歷史新低價；而今年才發售的《戰地風雲6》、《雙影奇境》、《毀滅戰士：黑暗時代》和《忍者外傳4》也都分別推出了 85 折、 8 折、5 折、5 折的優惠。

黑色星期五折扣力度很高。（圖源：Steam）

而年度社群盛事「2025 Steam 大獎」的提名活動也已正式展開。即日起到太平洋時間 12 月 1 日上午 10 點截止（台灣時間 12 月 2 日凌晨 2 點），玩家可以前往活動頁面為各個獎項提名心目中的最佳遊戲。為了鼓勵玩家參與，Steam 延續了往年的獎勵機制，只要完成提名、撰寫或更新評論以及遊玩提名遊戲等指定任務，就能解鎖「提名委員會徽章」，獲得 Steam 個人檔案的經驗值。最終入圍名單將會在隨後的冬季特賣期間開放由玩家投票，並預計於明年 1 月 3 日正式揭曉得獎名單。

今年的大獎共設立了 11 個類別，包含最高榮譽的「年度遊戲獎」、「傑出劇情遊戲獎」、「最佳原聲帶獎」等。在提名規則上玩家需要特別留意，「甜蜜的負擔獎」是專為推出多年，但開發團隊仍持續投入心血更新的遊戲所設立；而其餘獎項則嚴格限定只有在「去年秋季特賣後」推出的遊戲才具備入圍資格。