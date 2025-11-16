Steam主機硬體贏過70%的玩家！Valve工程師稱全靠研究平台數據調查
知名遊戲和 PC 數位平台開發商 Valve，日前驚喜宣布 3 大 Steam 系列硬體，其中體積小巧的「Steam Machine」最受到關注，然而從推算數據來看，效能約中階遊戲 PC，但不到 PS5 的強度，引起許多網友熱議除非是信仰，不然沒理由購買。對此，Valve 工程師卻提出，Steam Machine 的效能將持平或超越市面上 70% 遊戲 PC。
根據目前方資訊得知，Steam Machine 的 GPU 是半客製化的 AMD RDNA3 28CU，且擁有 8GB 的獨立顯示記憶體，效能推測和 NVIDIA 的 RTX 3060 接近。CPU 則是 AMD Zen 4 6C/12T ，整體規格瞄準了當前主流的 1080p 遊戲體驗，並以能在 4K 解析度下通過 FSR 等技術達到 60fps 為目標。
雖然許多玩家認為這樣的硬體沒理由讓有 PC 的玩家再去花錢購買，但 Valve 工程師 Yazan aldehayyat 在 Adam Savage’s Tested 的訪談中提到，他們研究了 Steam 的硬體調查數據，目前最多人使用的 PC 規格就是 6 核心 CPU 和 RTX 3060 的 GPU，甚至那些更舊的 GTX1650、Intel Iris Xe 等都還有不少人在使用。而 Steam Machine 比起市面上 70% 玩家所擁有的設備更好或是差不多好。
雖然網路上看似許多人討論都想要 4K/60fps，或是全開光線追蹤、超高畫質的設定。但實際上，作為全球最龐大的 PC 數位遊戲平台，每個月都會更新玩家的硬體資訊。而在 2025 年 10 月統計時，實際上使用 1920x1080 作為主要解析度的玩家仍然佔據 53.47% 以上，4K 則是僅有 4.65%，更別提更高的解析度，只少不多。可以說 Steam Machine 只要價格確實合適，那對於大多數玩家來說肯定非常夠用。
其他人也在看
台大大氣系放鳥！地理系學長霸氣喊「我們出300杯手搖」 丘森茶室證實了
日前鳳凰颱風襲台，有一名自稱是台大大氣系的網友預測「台北至少放2天颱風假」，且發下豪語「少1天我請100份雞排加波霸奶茶」，不過又在颱風離開後改口「真的沒錢了」，雞排300份仍會發，但飲料只有100份。然而，今（16）日12時就是該名網友說要發放的日子，不過民眾抵達領取地時承諾的雞排與飲料卻未出現。對此，地理系學長霸氣喊話「我們出300杯手搖」，且該手搖飲店家「丘森茶室」也證實了。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
美通膨壓力升高！ 川普宣布：大幅下調牛肉、咖啡等食品關稅
根據《路透社》報導，這波新的關稅豁免將自13日午夜起追溯生效，顯示川普政府對政策方向大幅轉彎。川普先前一再強調，今年初他推動的全面性進口關稅並未推升通膨。然而，美國民主黨近日在維吉尼亞州、紐澤西州以及紐約市等多場州與地方選舉中告捷，而「生活可負擔性」成為選...CTWANT ・ 1 天前
蘋果傳已「放棄」Mac Pro產品線，M4 Ultra處理器計畫取消、M5 Ultra將由新款Mac Studio獨佔
根據彭博新聞記者Mark Gurman報導指稱，蘋果似乎已經放棄Mac Pro。這款在2023年才剛更新M2 Ultra處理器的蘋果最強工作站，短期內可能不會再有任何更新計畫。Mashdigi ・ 5 小時前
iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色
iPhone 17 Pro再傳災情！他用濕紙巾擦「宇宙橙」竟掉色EBC東森新聞 ・ 7 小時前
義大利披薩店老闆嗆「16台人吃5披薩」 遭網灌爆急關IG
義大利披薩店老闆嗆「16台人吃5披薩」 遭網灌爆急關IGEBC東森新聞 ・ 1 天前
台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調
瑞銀集團最新報告顯示，台灣百萬富豪數量達76萬人，全球排名第15，相當於每100位台灣人中就有3人是百萬富翁。網紅作家黃大米在社群平台分享朋友觀察到的真實富人形象，指出許多真正有錢的人外表往往低調簡樸，與大眾想像中的奢華形象截然不同。中天新聞網 ・ 16 小時前
Apple Watch功能踩線？ 蘋果血氧專利案敗訴賠6億美金
根據路透社報導，美國加州一聯邦陪審團裁定，蘋果公司須向醫療監測技術公司 Masimo Corporation 支付 6.34 億美元（約新台幣 19.4 億元）賠償金，原因是蘋果的 Apple Watch 具備的鍛鍊模式與心率提醒功能侵害了 Masimo 的血氧讀取專利權。這起訴訟是蘋果與Masimo多項專利糾紛...CTWANT ・ 1 天前
停砍軍公教年金待遇吵翻天！公務員新補助來了 基準表修正版多一筆4500元
軍公教年金改革（年改）議題近日再度成為朝野攻防焦點，近日，在在野的國民黨與民眾黨達成「停砍年金」共識的情況下，公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》完成初審、交由朝野協商，力拚12月底院會三讀；此外，公務人員缺額及待遇問題同樣引發討論。為強化公務員身心健康，行政院人事總處修正「公務人員一般健康檢查補助基準表」，鼓勵危勞職務公務員每年健......風傳媒 ・ 1 天前
金雞最尷尬！《哪吒2》奪獎「沒人要出席」 陸網怒抱不平：不領也沒差
第38屆中國電影金雞獎15日晚間於福建廈門舉行，《哪吒之魔童鬧海》拿下最佳美術片，不過頒獎現場卻出現罕見畫面——導演沒到、製作團隊沒到、片方也沒到，台上無人領獎。頒獎嘉賓蘇有朋只得代表宣布，主創正全力投入下一部作品，獎座將由組委會日後寄送。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
買車退稅小確幸 申請辦法曝
財政部11月12日與經濟部聯合發布修正後的《購買新小型汽機車及中古汽機車報廢或出口換購新車減徵退還新車貨物稅辦法》，即日起生效。此次修法是配合今年9月5日修正的《貨物稅條例》第12條之5，目的是讓民眾在報廢舊車換購新車時，持續享有貨物稅減徵退還優惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
撿到寶！全家羽絨外套竟只賣298元 內行人認出是日系聯名款
這名網友於14日在Threads發文表示，在上班途中經過全家門市時，意外看到羽絨外套正在進行出清優惠，價格僅298元，毫不猶豫立即購入一件。另一名網友則分享，為了搶購這款超值商品，當天早上特地跑遍附近四間全家便利商店，雖未見到羽絨外套，但發現羽絨背心也同步特價，單件...CTWANT ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 13 小時前
2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。中天新聞網 ・ 18 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 10 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前