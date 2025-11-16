Steam主機硬體贏過70%的玩家！Valve工程師稱全靠研究平台數據調查

知名遊戲和 PC 數位平台開發商 Valve，日前驚喜宣布 3 大 Steam 系列硬體，其中體積小巧的「Steam Machine」最受到關注，然而從推算數據來看，效能約中階遊戲 PC，但不到 PS5 的強度，引起許多網友熱議除非是信仰，不然沒理由購買。對此，Valve 工程師卻提出，Steam Machine 的效能將持平或超越市面上 70% 遊戲 PC。

Steam 主機大家最關心的都是售價。（圖源：Steam）

根據目前方資訊得知，Steam Machine 的 GPU 是半客製化的 AMD RDNA3 28CU，且擁有 8GB 的獨立顯示記憶體，效能推測和 NVIDIA 的 RTX 3060 接近。CPU 則是 AMD Zen 4 6C/12T ，整體規格瞄準了當前主流的 1080p 遊戲體驗，並以能在 4K 解析度下通過 FSR 等技術達到 60fps 為目標。

雖然許多玩家認為這樣的硬體沒理由讓有 PC 的玩家再去花錢購買，但 Valve 工程師 Yazan aldehayyat 在 Adam Savage’s Tested 的訪談中提到，他們研究了 Steam 的硬體調查數據，目前最多人使用的 PC 規格就是 6 核心 CPU 和 RTX 3060 的 GPU，甚至那些更舊的 GTX1650、Intel Iris Xe 等都還有不少人在使用。而 Steam Machine 比起市面上 70% 玩家所擁有的設備更好或是差不多好。

雖然網路上看似許多人討論都想要 4K/60fps，或是全開光線追蹤、超高畫質的設定。但實際上，作為全球最龐大的 PC 數位遊戲平台，每個月都會更新玩家的硬體資訊。而在 2025 年 10 月統計時，實際上使用 1920x1080 作為主要解析度的玩家仍然佔據 53.47% 以上，4K 則是僅有 4.65%，更別提更高的解析度，只少不多。可以說 Steam Machine 只要價格確實合適，那對於大多數玩家來說肯定非常夠用。