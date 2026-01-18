Steam修改開發者AI規範，輔助開發的AI工具不需強制公開

Valve 最近針對 Steam 平台上的 AI 使用規範進行了許多修改，並且說明的更清楚。根據最新的開發者指南，Valve 明確表示，假如是使用 AI 來提升開發效率，像是用 AI 進行程式碼除錯，又或是輔助撰寫等幕後工作，這種「不直接呈現給玩家」的應用方式，就不再需要特別向玩家公開。

Steam 更新 AI 相關規範。（圖源：Steam）

根據 GameDiscoverCo 的分享，新的規範將重心完全放在玩家會接觸到的內容上，這代表只有兩種情況開發者必須在 Steam 商店頁面上標記「有使用 AI」。第一個是遊戲中直接使用了由 AI 生成的素材，這包含了遊戲內的影像、音效、文本，並且也包含商店頁面的宣傳素材。

第二個則是遊戲會在運作過程中，利用 AI 即時生成內容，像是動態產生的對話或影像。這種改動是為了能讓玩家能清楚辨識遊戲內容的來源，同時減輕開發者在使用單純生產力工具時的行政負擔。

此外，根據 Totally Human 在 2025 年上半的統計，當年 6 個月的時間，Steam 上就已經出現近 8,000 款遊戲標示了使用了生成式 AI，比起 2024 整年的 1,000 款有著爆發性的成長，代表越來越多的遊戲開發者，都開始接觸 AI 相關工具與技術。