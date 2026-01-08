Steam冬季特賣發威！2025年12月營收狂掃16億美元創歷史新高

最新數據報告指出，Valve 旗下的數位遊戲平台 Steam 在 2025 年 12 月創下了歷史性的營收紀錄。受到年度冬季特賣的強力促銷影響，該平台單月總營收突破了 16 億美元，比起 2024 年同期大幅成長了 22.7%，還打破了 2020 年疫情居家隔離期間所保持的 14 億美元紀錄，成為 Steam 史上獲利最高的月份。

去年末最熱賣的遊戲。（圖源：ARC Raiders）

根據分析機構 Alinea Analytics 分析，這股熱潮一路延續到 2026 年初，平台在 1 月 4 日更創下 4,180 萬同時在線人數的歷史新高，讓 PC 遊戲市場的活躍度前所未見。在熱門暢銷遊戲方面，尤其是射擊新作《ARC Raiders》成為該檔期的最大贏家，以總計 120 萬份的驚人銷量榮登份數銷售榜首，在聖誕節隔天的「Boxing Day」拆禮物日，單日就賣出了約 25 萬份。

廣告 廣告

另一方面，許多經典大作也因為超低的骨折價，吸引了許多玩家入手，像是《底特律變人》的 90% 優惠，成功賣出近 100 萬份；而《戰地風雲6》，以及獨立遊戲黑馬《PEAK》、《R.E.P.O.》也都有非常亮眼表現，其中《PEAK》在短短兩週內就賣出了 77.9 萬套，即便是獨立遊戲也能在大型特賣中競爭。

有趣的是，雖然《ARC Raiders》在銷售數上拔得頭籌，但以總營收金額來看，Valve 旗下競技遊戲《CS2》依然穩坐冠軍寶座。這主要歸功於其龐大的玩家基數，以及造型飾品的 Steam 市集交易抽成和遊戲內微交易。這些都證明了免費遊玩搭配微交易的商業模式仍是該平台獲利核心。而據統計，去年 12 月共有超過 1 億名玩家在 Steam 上進行消費，共同締造了這個單月狂賺 16 億美元的驚人里程碑。