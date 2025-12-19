Steam冬季特賣超殺！16款大作新史低價整理，最便宜不到百元
Steam 今（19）日迎來年度最大折扣的「冬季特賣」（Winter Sale），不少遊戲大作再度下殺新的歷史低價，包含目前最夯的射擊《ARC Raider》，入圍 TGA 年度遊戲的《空洞騎士：絲綢之歌》、《天國降臨：救贖II》，以及今年都相當熱門的《艾爾登法環 黑夜君臨》、《魔物獵人 荒野》、《黑帝斯II》等，而其中更有不到百元的互動式電影遊戲神作《底特律：變人》，編輯下面幫忙整理這次 Steam 冬特的 16 款絕對必須關注的作品，讓你收藏庫再度+1+1。
▼ 點擊遊戲名稱即可前往 Steam 商店頁面
Arc Raiders
原價 1319 元、特價 1055 元、折扣 20 %
空洞騎士：絲綢之歌
原價 328 元、特價 262 元、折扣 20 %
天國降臨：救贖II
原價 1755 元、特價 877 元、折扣 50 %
戰地風雲6
原價 2099 元、特價 1469 元、折扣 30 %
沉默之丘f
原價 2099 元、特價 1217 元、折扣 40 %
艾爾登法環 黑夜君臨
原價 1190 元、特價 892 元、折扣 25 %
魔物獵人 荒野
原價 1990 元、特價 1094 元、折扣 45 %
黑帝斯II
原價 488 元、特價 366 元、折扣 25 %
雙影奇境
原價 1499 元、特價 1124 元、折扣 25 %
刺客教條：暗影者
原價 1990 元、特價 995 元、折扣 50 %
戰神：諸神黃昏
原價 1490 元、特價 998 元、折扣 33 %
死亡之島2
原價 1463 元、特價 146 元、折扣 90 %
惡靈古堡4
原價 1190 元、特價 476 元、折扣 60 %
女神異聞錄5 皇家版
原價 1790 元、特價 537 元、折扣 70 %
底特律：變人
原價 990 元、特價 99 元、折扣 90 %
神諭：原罪2 終極版
原價 1038 元、特價 259 元、折扣 75 %
