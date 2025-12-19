Steam冬季特賣超殺！16款大作新史低價整理，最便宜不到百元

「如果說台中第二市場的小吃是吃巧的，那第五市場就是吃飽的。」裴社長在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，帶領聽眾走進台中生活感最濃的「第五市場」。第五市場不僅是當地人日常採買的場所，更是台中飲食文化的縮影，匯聚了許多傳統古早味小吃。這裡的小吃份量大、價格親民，而在眾多古早味中，讓裴社長排隊也要吃到的，就是那碗傳承50多年的「阿彬爌肉飯」。

鏡週刊Mirror Media ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話