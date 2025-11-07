Steam出包害慘獨立遊戲團隊！14萬玩家收願望清單，首週卻只賣出500套？

由法國獨立團隊 Permadeath 開發的像素風格沙盒遊戲《Planet Centauri》，在 2024 年 12 月推出 1.0 正式版，結束長達八年的搶先體驗階段。這款作品結合太空探索、2D 沙盒建造與怪獸養成等玩法，原先擁有接近 14 萬人加入願望清單，理應迎來亮眼開局。然而，上線首週銷售卻僅 581 套，與預期完全不符。開發者當時震驚又沮喪，甚至一度懷疑是不是哪裡出了錯。

遊戲實機畫面（圖源：Planet Centauri）

沒想到事後 Valve 主動聯繫團隊並承認，因 Steam 系統錯誤，導致所有把《Planet Centauri》加入願望清單的玩家「都沒有收到發售通知」。這讓遊戲錯失原本應有的曝光機會，也未能出現在 Steam 新品榜與暢銷榜中，對獨立團隊造成重大打擊。

廣告 廣告

值得注意的是，《Planet Centauri》正式版預告片在 YouTube 上線至今已有 53 萬次觀看，但因玩家根本不知道遊戲已開賣，導致初期銷量幾乎崩盤。製作人 Laurent Lechat 當時接受外媒採訪時坦言：「發售五天只賣出 500 份，真的讓人崩潰，我們甚至懷疑自己是不是搞砸了什麼。」

遊戲實機畫面（圖源：Planet Centauri）

之後，Valve 為補償團隊損失，主動聯繫 Permadeath，並提議將《Planet Centauri》排入 Steam「每日特惠」，藉此彌補正式版推出時因系統錯誤而流失的曝光。起初 Laurent Lechat 對此並未抱太大期望，但在其他獨立開發者的鼓勵下，最終仍決定接受這項補償。

截至目前，遊戲已恢復穩定販售，社群反應也逐漸回溫，但這起事件仍成為開發圈內對 Steam 通知系統可靠度的一大警訊。