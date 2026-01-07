Steam剛到2026就破紀錄！全球超過4000萬玩家同上、近1340萬人同時玩遊戲

直到現在，PC 遊戲平台 Steam 已經營運 22 年了，依然是全球最受歡迎的遊戲平台，並且也坐擁著全球玩家用戶的肯定。而 2026 年才剛開始，Steam 又再度打破了自己的紀錄，同時在線用戶數再度創下新高，正式突破 4000 萬人次。同時，「正在遊玩」玩家數也在剛進入 2026 年之後就打破紀錄，突破 1330 萬人，等同 Steam 線上用戶的 32 %，真的非常誇張。

(Credit:Steam)

根據第三方統計網站 SteamDB 的紀錄，在 2026 年才剛開始 4 天，全球最大遊戲平台 Steam 的流量表現就開出紅盤。在 1 月 4 日被記錄到同時有 41,816,052 位玩家同時上線，成為 Steam 史上第一次突破 4000 萬人同上的紀錄，而這個紀錄甚至比 2020 年 WHO 宣布 Covid-19 疫情時寫下的 2350 萬名同上用戶數還要多出 78 %。

廣告 廣告

Steam剛到2026就打破歷史同上紀錄(Credit:SteamDB)

此外，在「同時遊玩數」Steam 也創下 13,399,958 人同時玩遊戲的誇張紀錄，打破了去年 3 月寫下的 1320 萬人同上紀錄，同樣也是平台史上最高。而考慮到 Steam 接下來又將推出自己的遊戲主機 Steam Machine，接下來 Steam 肯定也將繼續維持這樣的強勁表現，穩坐 PC 第一遊戲平台的地位。