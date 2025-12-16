Steam囤積症救星？這款遊戲把你「買了沒玩」的收藏全變成怪物！

對於許多 Steam 玩家來說，趁著特賣便宜的折扣，經常會大量購買遊戲在收藏庫中，想著「總有一天會玩」，但卻在接下來幾年碰都沒碰過，單純的「喜+1」，這基本上已經成為一種常態。如今，一款名為《Game Quest: The Backlog Battler》遊戲上架 Steam，利用這有趣的現象，把玩家閒置的遊戲變成了必須對抗的敵人。這款遊戲，核心概念就圍繞著玩家那些「買了卻沒玩」的遊戲展開，試圖用這種幽默的方式解決玩家的「囤積症」。

不玩的遊戲將成為玩家的敵人。（圖源：Game Quest:The Backlog Battler）

廣告 廣告

《Game Quest: The Backlog Battler》的最大特色在於它能讀取玩家自己的 Steam 收藏庫數據（要修改隱私資訊中的＂遊戲資料＂為公開）。在遊戲中，那些你在現實購買後就被遺忘的遊戲，或是遊玩時間在 2 小時以內的遊戲，都會化身為怪物阻擋你的去路；相反的，你曾經通關或遊玩過的遊戲，則會轉化為友軍協助戰鬥。

更有趣的是遊戲的傷害機制，玩家在現實中花越多錢買的遊戲，它在遊戲裡對你造成的傷害就越高，完美體現了「花錢買罪受」的幽默感。甚至敵人的特性也與遊戲本身的數據掛鉤，像是在綜合評價網站 Metacritic 上獲得高分的遊戲就會變成飛行敵人，還有像是 DLC 敵人、支援手把遊戲的敵人...各種特殊形態。《Game Quest: The Backlog Battler》目前已在 Steam 平台上架試玩版，預計 2026 年第二季展開搶先體驗，等待玩家來挑戰自己的「罪惡感」。