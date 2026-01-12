Steam年初七款免費獨立遊戲整理！多人同樂、單人模擬器小品嚐鮮

本文整理了七款自聖誕節至 1 月 3 日期間推出的 Steam 免費遊戲新作，從單人探索、多人競技到模擬器類型都有，以下帶大家一覽：

遊戲角落合成 圖／《Rogue Slots》、《Drunk Driving Simulator》

undefined

一款混亂、快節奏的競技場大亂鬥遊戲，遊玩目標就是在規定的時間內盡量擊殺大量的敵人。有著簡單但極具特色的 3D 人物風格，玩家可以在對戰中使用各種武器進行戰鬥，還能使用加速或增加攻擊的增益道具等。

undefined

廣告 廣告

這款免費推出的卡牌遊戲結合了經典的德州撲克玩法，再加上日式動畫的畫面風格與鮮明的人物，甚至還有著因為輸掉籌碼而暴衣的角色立繪和Live2D動畫，為遊玩體驗增添更多的變化。

undefined

一款獨立街機射擊遊戲，帶來經典的俯瞰視角太空戰鬥體驗，同時融入許多現代化的升級與多變的太空船建造玩法。快節奏的關卡、逐步提升的難度，以及紮實的操作手感，適合喜愛復古風太空射擊遊戲的玩家嘗試。

undefined

一款 Atari 像素風格的復古清版射擊遊戲，讓玩家不斷躲避並對抗傾巢而出的大量敵人，隨著時間的推移，玩家角色除了會越變越強之外，畫面上的敵人也會越來越多。

undefined

一款風格荒誕誇張的小品物理駕駛模擬遊戲，挑戰玩家在畫面越來越模糊且不穩定的情況下持續駕車。本作充滿著混亂、惡搞與刻意刁難玩家的操作體驗。

undefined

本作將 Rogilike 的遊戲迴圈融入了吃角子老虎機中，在每一次的遊玩過程中，玩家可以透過拉動拉霸來觸發攻擊、升級或增益效果，再加上 Rogilike 類型常見的高隨機性，以及簡單的牌組構成玩法。

undefined

這款以《龜兔賽跑》為靈感來源的 Roguelike 競速遊戲採用了獨特的故事書美術風格呈現，玩家在遊戲中扮演了一隻烏龜，必須在競速的過程中不斷尋找加速以及移動的升級，直到讓烏龜在這場比賽中贏過幾隻兔子。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章