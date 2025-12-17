Steam年度回顧2025正式上線！盤點你的全年遊戲里程碑 和好友一起比較

隨著 2025 年即將邁入尾聲，各大娛樂相關平台紛紛推出年度總結和回顧服務。而 Valve 同樣於今（17）日正式開放了「2025 年 Steam 回顧」。這項功能統計了玩家從 2025 年 1 月 1 日到 12 月 14 日（GMT）期間的各項遊戲數據，玩家只需登入 Steam 官方網站或開啟桌面客戶端點擊首頁上的橫幅，就能進入專屬頁面，回顧自己過去一年在這個全球最大 PC 數位遊戲平台上的遊玩記錄。

Steam 2025 年度回顧來啦！（圖源：Steam）

今年的回顧報告和往年一樣，都提供了相當詳盡的個人化數據分析，除了基本的總遊玩時數、啟動遊戲數量以及解鎖成就總數外，系統還會透過雷達圖分析玩家偏好的遊戲類型。報告中更引入了「Steam 平均值（中位數）」作為對照，讓玩家能將自己的數據，像是最長連續遊玩天數、遊玩遊戲數量...等和全體社群進行比較。

此外，系統也會將玩家遊玩的內容依發行時間劃分為「新品」、「近期作品」和「經典遊戲」等類別，幫助玩家了解自己是傾向追逐潮流玩最新大作，還是更熱衷於回味經典作品。並且玩家可自由調整權限，將自己的回顧設為公開、私人或僅限好友觀看，並能一鍵生成能分享在 Instagram、Facebook、TitTok、X 等不同社群平台的摘要圖片。

要注意的是，假如玩家有加入 Steam 家庭群組，群組內的其他成人成員將自動有權限查看彼此的年度回顧頁面。另外官方也提醒，該統計僅包含連接網路時的遊玩紀錄，離線模式下的時數、未正式發行遊戲、非遊戲軟體，或是玩家「標記私人」的遊戲的測試時間則不會被計入。