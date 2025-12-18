Steam年度銷量冠軍出爐 玩家偏好「多人同樂」獨立遊戲、前十就佔4款
相較過於過去每年熱門 500 萬或 1000 萬以上，都是各種成本上億美元的 3A 大作，今年 2025 無疑是屬於獨立遊戲的一年。今年 Steam 上前 20 款最暢銷的遊戲中，有半數皆屬於獨立遊戲作品，代表玩家的消費習慣正在改變。與其花費高昂的價格去購買 3A 大作，許多玩家開始轉而選擇價格親民且充滿創意的獨立作品，就連《幻獸帕魯》全球發行經理 Bucky 都直言，這象徵遊戲產業進入了一個新黃金時代。
知名遊戲數據分析機構 GameDiscoverCo 最近的報告顯示，2025 年 Steam 銷量冠軍由獨立遊戲《R.E.P.O》奪下，超越了眾多預算龐大的商業作品。報告中分析，今年最大的趨勢之一是「好友同樂」類型的崛起，除了冠軍《R.E.P.O》外，包括第二名的《PEAK》、第四名的《Schedule I》以及第九名的《RV There Yet?》等主打多人合作、滑稽趣味、低預算的遊戲都成功殺入銷量前 10 名，證明了強調社交互動與輕鬆玩法的遊戲在市場上非常有競爭力。
雖然獨立遊戲在銷量份額上表現亮眼，但傳統的高預算大作依然在營收榜上佔有一席之地。像《戰地風雲6》、《魔物獵人：荒野》、《艾爾登法環：黑夜君臨》以及《天國降臨：救贖2》等，仍擁有願意花費 60 到 70 美元的死忠客群。此外，風格獨特的作品如在 TGA 遊戲大獎表現亮眼的《光與影：33號遠征隊》以及《空洞騎士：絲綢之歌》也成功擠進年度前 20 強，市場仍然對於高品質且具備獨特風格的遊戲有非常強勁的需求。
其他人也在看
《上古卷軸6》7年開發時間還不夠！Bethesda：離正式推出還有一段路，需進一步完善遊戲才發售
今年 7 月份，Bethesda 旗下正在開發中的超級奇幻 RPG 大作《上古卷軸6》在 2018 年宣布 7 年過後終於有新消息，確認開發過程一切順利，並且也已經具有了「相當可玩性」，只要進一步完善就能與玩家們見面。不過，這件事情似乎有所轉變，日前工作室負責人 Todd Howard 接受訪問時反而改口說，《上古卷軸6》並不會那麼快推出，雖然目前進展得很順利，但他也向粉絲們呼籲不要擔心，給他們更多的時間就能帶來更完善的遊戲版本，表示《上古卷軸6》值得有更多時間開發。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
TGA 2025再創歷史新高，全球觀看次數突破1.71億
被譽為遊戲界奧斯卡的「The Game Awards」（TGA），上週剛結束的 TGA 2025 再度刷新自身的收視紀錄。主持人兼創辦人 Geoff Keighley 通過個人社群 X（推特）正式宣布，今年的頒獎典禮在全球直播串流的觀看次數超過了驚人的 1.71 億次，超越了去年的紀錄。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙城論壇將會宋濤？蔣萬安未置可否：行程還在最後確認
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導台北上海雙城論壇將在28日於上海舉行，台北市長蔣萬安今（18）日受訪時，被問到是否會與中國國台辦主任宋濤首次見面？蔣萬...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《柏德之王3》開發商新作用AI？爭議延燒...執行長緊急解釋：僅參考用途
上週結束的 TGA 2025 上，知名開發商 Larian Studios 公開了《神諭》（Divinity）系列的全新作品手部宣傳動畫，引起喜歡該系列的老玩家們歡呼。然而卻因為一篇 Larian 執行長的訪問，確認團隊有使用「生成式 AI」輔助，引發社群爭議。有不少玩家或自稱開發者的人對此反應激烈，揚言抵制不尊重創作者的公司，擔心 AI 將取代藝術家的創作空間。這些爭議迅速延燒，也讓 Larian 執行長本人，以及《柏德之門3》副製作人出面解釋：「遊戲中不會有 AI 生成的內容，也不會有配音員被 AI 取代」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發起對話
hololive戌神沁音跳《鏈鋸人》蕾潔舞！日公司技術「突破次元壁」彿觸手可及
日本科技公司 Portalgraph 最近在社群 X（推特）上公開了一段引發熱議的技術展示影片。這段影片利用該公司自家的 Portalgraph 技術，將 hololive 旗下人氣 VTuber 「麵包狗」戌神沁音（戌神ころね）以超立體感的 3D 方式投影出來。不同於傳統平面影像，這項技術能在 VR 投影環境中呈現出彷彿角色真的跳出螢幕般的視覺效果，即時根據觀看者的眼睛觀看方向改變，讓虛擬偶像更加栩栩如生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
《英雄聯盟》CFO新打野Shad0w是義大利人！網盤點台灣必勝客特別披薩：「夏威夷已算仁慈」
通常而言，義大利人給大家的印象之一就是他們非常驕傲於自己的料理文化，因此對於披薩、義大利麵等來自義大利的料理他們也都有著自己的堅持。不過，台灣必勝客這幾年來開發過許多讓人感到特別的披薩，每次推出新口味後都讓網友們印象深刻，也讓許多關注《英雄聯盟》LCP 賽區轉會期動向的網友們在昨（16）天 CFO 戰隊宣布來自來自義大利的新打野 Shad0W 會不會真的受不了，掀起熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
前Riot高層夢碎！MOBA大逃殺《Supervive》宣布2026年停運，官方認了「留不住人」
由前 Riot Games 執行副總裁 Joe Tung 領軍的 Theorycraft Games 所開發，曾被寄予厚望能成為「下一款現象級遊戲」的 MOBA 大逃殺作品《Supervive》，在昨日（17）更新中宣布將於 2026 年 2 月 25 日正式關閉伺服器。這款集結了《英雄聯盟》、《最後一戰》和《鬥陣特攻》等資深開發者的作品，在正式版推出僅數個月後便宣告失敗。官方表示，最後的 2.04 版本更新已上線，包含新的遊戲模式與所有已完成的造型外觀將免費送給玩家，從 9 月 16 日起的所有消費皆可申請退款。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
網熱議「男女御宅族出門打扮的差異」：男生把治裝費都變成喜歡的樣子
在 ACG 御宅族領域一些愛好者的形象由於大多數都相當統一，因此也誕生了一些獨特的刻板印象。而最近日本 X（推特）社群上一篇由網友 @numatami63 分享的個人發現貼文獲得大量迴響，話題聚焦於御宅族群體中顯著的性別穿搭差異。該貼文指出，在同樣 ACG 愛好者的群體中，「女性宅宅」通常會在外觀上用心打扮，反觀多數「男性宅宅」似乎對自己的外在形象毫不在意，這番觀察迅速在網路上掀起一波關於宅宅穿搭的討論。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
《阿凡達：火與燼》大反派「瓦蘭」爆紅 真實身份被起底竟是卓別林孫女
由名導詹姆斯卡麥隆執導的史詩鉅片《阿凡達：火與燼》於昨日（17日）正式在台上映，首日便以1800萬元的驚人佳績空降全台票房冠軍，更一舉刷新首部曲《阿凡達》的開片紀錄，再次證明卡麥隆在台灣影迷心中無可取代的號召力。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 4
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 55
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 19 小時前 ・ 53
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 102
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 106
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 6 小時前 ・ 85