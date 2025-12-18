Steam年度銷量冠軍出爐 玩家偏好「多人同樂」獨立遊戲、前十就佔4款

相較過於過去每年熱門 500 萬或 1000 萬以上，都是各種成本上億美元的 3A 大作，今年 2025 無疑是屬於獨立遊戲的一年。今年 Steam 上前 20 款最暢銷的遊戲中，有半數皆屬於獨立遊戲作品，代表玩家的消費習慣正在改變。與其花費高昂的價格去購買 3A 大作，許多玩家開始轉而選擇價格親民且充滿創意的獨立作品，就連《幻獸帕魯》全球發行經理 Bucky 都直言，這象徵遊戲產業進入了一個新黃金時代。

今年多人合作遊戲更受到歡迎。（圖源：R.E.P.O.）

知名遊戲數據分析機構 GameDiscoverCo 最近的報告顯示，2025 年 Steam 銷量冠軍由獨立遊戲《R.E.P.O》奪下，超越了眾多預算龐大的商業作品。報告中分析，今年最大的趨勢之一是「好友同樂」類型的崛起，除了冠軍《R.E.P.O》外，包括第二名的《PEAK》、第四名的《Schedule I》以及第九名的《RV There Yet?》等主打多人合作、滑稽趣味、低預算的遊戲都成功殺入銷量前 10 名，證明了強調社交互動與輕鬆玩法的遊戲在市場上非常有競爭力。

雖然獨立遊戲在銷量份額上表現亮眼，但傳統的高預算大作依然在營收榜上佔有一席之地。像《戰地風雲6》、《魔物獵人：荒野》、《艾爾登法環：黑夜君臨》以及《天國降臨：救贖2》等，仍擁有願意花費 60 到 70 美元的死忠客群。此外，風格獨特的作品如在 TGA 遊戲大獎表現亮眼的《光與影：33號遠征隊》以及《空洞騎士：絲綢之歌》也成功擠進年度前 20 強，市場仍然對於高品質且具備獨特風格的遊戲有非常強勁的需求。