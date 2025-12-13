Steam悄悄幫玩家省錢？新功能竟會警告玩家「買貴了」，但實測有1例外
2025 年已經快要過完了，而目前全球最大 PC 遊戲平台 Steam 最近也提供了許多優惠，讓玩家們能夠把握歲末年終的最後機會入手自己想買的遊戲，陪伴玩家度過接下來的假期，也吸引了許多玩家摩拳擦掌，準備在 Steam 上大肆選購一番。而現在 Steam 又被發現悄悄新增一個新功能：現在只要玩家購物車中的某項商品能夠以更低的價格入手，Steam 就會主動跳出警告，深怕玩家「買貴了」！
國外 Reddit 用戶 ShiraNamiNani 日前就分享，自己準備在 Steam 上以七折價格，13.99 歐元（514 元新台幣）購入《Unrailed 2: Back on Track》時就觸發了 Steam 的新警告機制，告訴 ShiraNamiNani 其實《Unrailed 2: Back on Track》在另一個組合包中更便宜，因為《Unrailed Collection Bundle》合輯目前正在 42 折優惠，僅售 13.58 歐元（499 元新台幣），因此直接購買組合包的話 ShiraNamiNani 不但可以花得更少，還能多入手一款遊戲，因此這樣的友善提醒予警告也讓許多網友紛紛直呼，「Steam 又對消費者更友善了！」
不過，根據外媒實測，這個功能並不會在合輯包總金額高於單一遊戲時觸發，例如《瘟疫傳說：無罪》與《瘟疫傳說：安魂曲》兩款作品的合輯包目前僅售 1990 元，相較分開購買加起來要價 2489 元便宜了 499 元，但卻不會觸發這項警告。以及，如果合輯包中的其他內容已經在玩家的收藏庫外，那也不會觸發。
不過，許多玩家還是覺得，Steam 願意主動提醒玩家，擔心玩家買貴了真的是佛心舉動，也對消費者更有利。接下來 Steam 年底的最後一波優惠活動冬季特賣也即將開始，或許到時候靠這這個新功能，我們就能省下更多錢，也能入手心怡之作了。
