Steam打破規則！MMORPG《Ashes of Creation》開放無條件全額退款

原本受玩家們期待的 MMORPG 新作《Ashes of Creation》在 Steam 展開搶先體驗僅 52 天後，就因為開發團隊 Intrepid Studios 內部爆發高層集體請辭及團隊無預警解散，導致遊戲後續開發全面停擺。由於該作原先承諾的更新與長期計畫無法兌現，引發大量玩家不滿，都要求開發商給交代。

遊戲已經停止開放購買。（圖源：Ashes of Creation）

而針對此次開發危機，Steam 則是採取了罕見的補救措施，許多玩家發現客服打破原本的「遊玩時間 2 小時內、購買 14 天內」退款限制，開放所有購買《Ashes of Creation》的玩家，即便遊玩近千小時都能申請全額退款。只要向 Steam 客服提出申請，並且說明情況後，就會獲得允許，討論區中也有許多玩家寫文章教大家如何退款。

目前《Ashes of Creation》在 Steam 的商店頁面雖仍存在，但開發進度已處於停滯狀態，並且關閉了購買按鈕，遊戲評價也被壓倒性負評塞滿。社群上建議所有在 Steam 購買該作品的玩家，應該盡速向 Steam 客服系統提交退款申請，並在備註中說明是因為：「開發團隊解散導致後續內容無法履行」才能獲得真人客服的處理。