Steam推新功能！允許開發者標示「搶先體驗」結束日期

Steam 最近針對平台上的「搶先體驗」（Early Access）機制推出了一項新功能，允許開發者在商店頁面上明確標示遊戲預計脫離搶先體驗、推出「1.0 正式版」的具體日期。

Steam 搶先體驗是許多遊戲會採取的特殊發售模式。（圖源：Steam）

根據 Steam 官方部落格說明，這項資訊將會顯示在商店頁面的搶先體驗區塊中，讓玩家能更清楚辨識遊戲的開發時程與目標。當然，假如開發者設定了這個日期，相關資訊也會同步整合顯示在玩家的個人日曆上，方便玩家追蹤遊戲的正式上市進度。

而這項功能屬於非強制性的選用工具，開發者可以選擇顯示精確的日期，或是單純標記年份、年份和月份、年份和季度這樣比較寬鬆的時間範圍。不過，Valve 也特別向開發者發出提醒，建議只有在對上市時程「非常有信心」的情況下再公開具體日期。畢竟承諾了日期卻跳票往往比不公布日期更容易引發玩家不滿，因此在對自家遊戲開發時程還有疑慮的情況下，建議暫時保持觀望。