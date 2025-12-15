Steam新遊戲數量暴增！2025年突破1.9萬款，但近5成評論不到10篇

遊戲開發領域隨著工具使用門檻越來越低，加上 AI 技術的輔助，從 2024 年 PC 平台的獨立遊戲數量可以說是爆發式的成長。根據 SteamDB 的最新數據顯示，Steam 遊戲發行數量再度刷新歷史紀錄。截至今年目前為止，2025 年已發行了超過 1.92 萬款新遊戲，打破了 2024 年全年的 1.85 萬款，但另一方有近 4 成的評論數量不到 10 篇。

Steam 新遊戲數量一年比一年多。（圖源：Steam）

雖然新遊戲數量呈現爆炸性成長，但市場競爭也越來越激烈。今年發行的 1.92 萬款遊戲中，約有 37 %的作品屬於超級冷門的小眾遊戲，這些遊戲累積的玩家評論數甚至不到 10 篇，甚至 0 篇的也有 11% 左右。假如以不滿 100 篇的評論數量來看，Steam 上有 83% 的遊戲都達不到。這意味著絕大多數的新作都在海量資訊中被淹沒，沒有獲得足夠的曝光度或玩家關注，獨立開發者在當前市場環境下，想要脫穎而出所非常困難。

值得注意的是，這股遊戲熱潮仍然沒有減緩的跡象。尤其是 2025 年距離結束還有半個月時間，從時間表上來看，每天都還有超過 50 款遊戲推出，但光是目前的發行量就已經穩坐歷年之冠。相較於 10 年前（2015 年）不到 3,000 款的發行量，成長幅度非常的驚人。而隨著 Steam 平台持續寬鬆的 100 美元上架政策持續，加上開發門檻的降低，未來如何在龐大的遊戲庫中挖掘出高品質的作品，不只是玩家的難題，也是 Steam 和開發者需要共同思考的問題。