Steam正式推出「更寬的商店頁面」配合大螢幕！遊戲截圖、影片更清晰

過去 10 多年來遊戲螢幕發展飛速，螢幕比例 16：9 普及化，加上 2K、4K 解析度，和尺寸都越來越大，但 Steam 的商店頁面卻遲遲沒有跟上，左右兩邊的空白區域經常讓許多玩家感到不自在。而最近 Valve 終於為旗下 Steam 進行使用者介面更新，像是商店頁面正式從原先的 940 像素拓寬到 1200 像素啦！

更寬的商店終於來了。（圖源：Steam）

根據官方說明，這次改版是為了更有效利用現今較大的電腦螢幕，為玩家提供更舒適的瀏覽體驗。商店頁面加寬後，不只是讓遊戲的宣傳圖、截圖與影片能以更高的解析度呈現，也讓整體資訊排版更加清晰、容易閱讀，帶給玩家更具沉浸感的視覺感受。

在宣傳影片和遊戲截圖的輪播區現在支援全新的「劇院模式」與「全螢幕模式」，讓玩家可以深入欣賞遊戲的精彩畫面。此外，「關於遊戲」的區塊也獲得了改善，開發者能使用豐富的格式以及更高品質的圖片來介紹遊戲內容。同時，遊戲頁面的背景圖等多個地方都進行了微調，能更好展現遊戲的美術風格。

Valve 強調，這次的更新在設計時充分考量了不同裝置的相容性。雖然頁面為了大螢幕進行了最佳j化，但在較窄的視窗或螢幕上也能自動縮小並維持很好的瀏覽效果，不管是平板、Steam Deck 甚至是小螢幕的行動裝置都是如此。Valve 更透露接下來 Steam 首頁同樣會進行拓寬，不過目前還沒有準備好。