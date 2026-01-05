Steam硬體調查：AMD CPU成玩家新寵，市佔率將和Intel打平

根據最新的 Steam 硬體調查數據（統計期間 2024 年 7 月到 2025 年 12 月），玩家的 CPU 選擇圖正經歷變化。曾經在遊戲市場擁有超過 8 成市佔率的 c，目前領先優勢在過去幾年大幅縮水。最新 2025 年 12 月數據中，AMD 在 Steam 平台上的 CPU 市佔率已經提升到 44.42%，和 Intel 的 55.58% 差距日益縮小，每個月 Intel 平均下降 0.5~0.6%，且光是上個月就成長了 4.66%，代表對遊戲玩家來說，放棄 Intel 轉投 AMD 的趨勢正在加速，雙方即將迎來「黃金交叉」。

AMD 逐漸成為玩家的首要選擇。（示意圖，圖源：Getty Images）

根據外媒 tech4gamers 報導，促成這波 AMD 崛起的關鍵，主要歸功於 AMD 在遊戲效能上的技術優勢，特別是其 X3D 系列處理器被視為扭轉戰局的關鍵產品。相比之下，Intel 近幾年的表現則顯得有些疲軟，加上新推出的 Arrow Lake CPU 因價格高昂且遊戲性能不如預期，以及 2024 年發生的「intel 13 代／14代縮缸」事件，即便後續已經通過 BIOS 解決，卻仍難以獲得玩家青睞。

此外，Intel 頻繁更換主機板 CPU 腳位的策略阻礙了玩家在升級 PC 時的選擇，反觀 AMD 平台提供更長期的升級支援和性價比，成為許多核心玩家的首選。當然另一個最近受到 DRAM 記憶體價格上漲，一些精打細算的玩家選擇回頭購買或堅守上一代的 AM4 平台，這反而進一步推升了 AMD 舊款處理器的銷量，讓 Intel 在主流與高階市場面臨雙重夾擊。