Steam送禮功能更新！「組合包」現支援自動扣除好友已擁有遊戲

Steam 平台近日偷偷推出了一項讓許多玩家感到貼心的更新，終於解決了過去贈送「組合包」時讓人頭痛的問題。最新的功能實裝，當玩家送朋友包含多款遊戲或 DLC 的組合包時，Steam 系統現在能自動去偵測收禮者的收藏庫。如果對方已經擁有該組合包中的部分內容，系統會直接將這些項目從禮物清單中刪除，並相應的去降低最終結帳的金額，讓玩家不再需要為了重複購買而多花冤枉錢！

送組合包終於會更新折扣啦！（圖源：Steam）

但根據社群網友測試後的回報，收禮者必須要在個人檔案中的隱私設定開放「遊戲資料」，系統才能讀取到資料並執行「扣除已擁有項目」的動作。假如你的朋友把隱私設定為「私人」，系統就無法判斷對方擁有哪些遊戲，導致購物車內的商品無法自動移除，那價格就不會給出折扣。所以記得在送出禮物前，先確認好友的隱私設定是否公開。

雖然早在多年前，Steam 就已經在玩家個人購買組合包時，會扣除已擁有項目給出折扣，但送禮這點確實是等待多年！這對於熱衷於推廣遊戲或互贈禮物的社群來說是一大福音，特別是針對那些擁有大量 DLC 的遊戲。以前好友擁有遊戲本體，想要贈送包含本體和所有 DLC 內容的「年度版」或「大禮包」都會因為內容重複讓人感覺不划算。現在有新機制後，玩家終於能更靈活的去利用組合包的動態折扣優惠，幫朋友一次補齊尚未擁有的 DLC！