Steam遊戲女角爬梯子出現「四足跪姿」掀議！意外形成紳士良好互動

由「GRIS 灰白」一人製作的動作 RPG《夜鶯歸籠 NIGHTIN CAGE》近日分享遊戲畫面，其中有一段主角攀爬梯子的動畫被網友認為不太自然，讓開發者迅速根據回饋並調整，形成良好社群循環。

遊戲角落合成 圖／《NIGHTIN CAGE》

《NIGHTIN CAGE》包含戰鬥、閃避陷阱與解謎，可收集道具與服裝，具備性感表現，還有服裝隨著戰鬥逐漸損壞的機制，運鏡也經常凸顯角色後方，而本次爭議起於 1 月 8 日公開的爬梯子動畫。

根據影片，角色在攀爬過程中臀部明顯晃動，爬上去還會像是力竭般跌在地上再起身。不少網友認為演出非常大但，但也有人理性表示動作不夠自然，建議改在角色血量不足等情境使用，或參考《劍星》與《尼爾：自動人形》，角色動作不但帥氣俐落也能自然帶出性感。

《劍星》主角伊芙爬梯子展示

面對網友建議，GRIS 灰白迅速調整動畫與音效，讓角色攀爬完成後新增膝蓋著地，使整體更合理。不過，「先四足跪姿再起身」的演出仍被開發者保留，充分顯示出開發者的意圖，但網友整體評價也轉趨正面。

從這次社群互動可看出，即使只是爬梯子，也能看到開發者與玩家的堅持與講究。本文先前提及的《劍星》更是如此：製作人金亨泰曾表示，由於玩家遊玩時幾乎全程都是從背後觀看角色，因此製作方特別重視角色背後的視覺呈現。

《劍星》十分注重女主角背後的視覺呈現。 圖／《劍星》

總之，《夜鶯歸籠 NIGHTIN CAGE》無疑凸顯出開發者 GRIS 灰白的強烈個人風格，本作至今尚未推出試玩版，但隨著開發並注意網友回饋反應，或許屆時推出的內容能讓玩家耳目一新。

