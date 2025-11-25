Steam遊戲越賣越便宜？調查揭25美元成「生死線」，獨立遊戲超過就難賣

Steam 作為 PC 上的最大數位遊戲銷售平台，除了各家大廠的 3A 大作以外，更是受到許多獨立遊戲的歡迎，每年都有上萬款新作推出，甚至可能脫穎而出成為賣出百萬的爆紅作品。而有趣的是，根據市場分析機構 GameDiscoverCo 的最新調查報告指出，Steam 熱銷新遊戲的價格趨勢正在發生變化。比起 3A 遊戲不斷漲價，獨立遊戲選擇的卻是「降價」，因為玩家越來越傾向選擇價格較親民的作品。

（圖源：Steam）

GameDiscoverCo 統計 2023 年 2 月到 2025 年 10 月的數據發現，雖然 Steam 上整體遊戲的平均售價持平，但暢銷遊戲價格的中位數，卻在過去 2 年半內大幅下降了約 20 %。這代表在銷售排行榜上，玩家越來越傾向選擇價格較親民的作品，導致低價位遊戲在熱銷榜單中的佔比持續擴大，同時影響力越來越強。

報告中還分析出，對那些並非頂尖的開發團隊，又或是缺乏知名 IP 的作品來說，要把遊戲定價設在 25 美元（約新台幣 780 元）以上會非常的難賣。分析師 Simon Carless 指出，玩家在評估一款遊戲時，通常會把中價位新作和《Content Warning》或《Buckshot Roulette》等售價在 10 到 15 美元（約新台幣 320 至 480 元）的爆紅獨立遊戲進行比較。這些低價遊戲通常有非常高的 CP 值，假如規模中等的作品無法證明自己擁有超越這些便宜遊戲的價值，那會很難去說服玩家掏錢購買。

目前 Steam 上一端是玩家願意花 60 到 70 美元購買大品牌的 3A 大作，另一端則是鎖定 20 美元以下、好玩且便宜的獨立遊戲。反而是中間價位的遊戲處於非常尷尬的位置，除了要面對便宜遊戲的夾擊，還要再特價期間與那些折扣 1 到 5 折的舊 3A 大作競爭。