Steam重大BUG！同名遊戲居然會「互相覆蓋」？

Steam 作為 PC 最大的數位遊戲平台，除了龐大的玩家數量外，每年都有數萬款新遊戲推出，因此出現名稱一模一樣的遊戲或軟體並不奇怪。但最近有玩家反應，Steam 出現了一個重大 BUG，假如使安裝了兩款名稱完全相同的遊戲，可能會導致檔案互相覆蓋，導致遊戲無法正常遊玩。

目前該 BUG 雖然嚴重，但並不常見。（圖源：Steam）

根據 Reddit 玩家 maciej0s123 的文章，這案例發生在兩款皆名為《Synergy》的作品上：一款是 Leikir Studio 於 2025 年推出的城市建設新作，另一款則是已經存在近 20 年的經典《戰慄時空2》（Half-Life 2）免費社群模組。玩家指出，假如先安裝了城市建設遊戲再安裝該模組，Steam 居然會將兩者安裝在完全相同的資料夾路徑中，導致城市建設作品的執行檔（.exe）直接被模組檔案覆蓋，最終變成點擊新作卻啟動了舊模組的窘境。

部分網友推測，造成此問題的主因在於 Steam 老舊的檔案管理機制，以及開發者本身沒有正確使用開發工具導致。雖然每款遊戲在 Steam 後台都有專屬 ID，但開發者如果直接使用預設的「遊戲名稱」作為資料夾名，且沒有針對重複名稱做防呆處理，就容易發生路徑衝突。

當然這類同名衝突並不常見，網友提到《Prey》2006 年版與 2017 年版也發生過類似問題。網友們討論認為，隨著 Steam 平台上的遊戲數量爆發性成長，這類問題可能會越來越頻繁。目前 Steam 官方還沒針對此機制進行回應，客服回應也沒有提出任何修改計劃。而大家也推測若全面修改路徑規則，強制加上 App ID，可能會導致大量現有的模組、中文化補丁或腳本等路徑失效。目前唯一的暫時解法是將 2 款同名遊戲分別安裝在不同的硬碟磁區中，以確保檔案路徑不會重疊。