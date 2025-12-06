Steam針對包括AI生成內容遊戲警語能更好！國外網友建議應透過問卷詳細揭露哪個地方用AI獲破1.5萬讚

隨著人類進入 AI 時代，人工智慧技術可謂一日千里，幾乎每天我們都在不斷探索該如何透過 AI 輔助，幫助我們的生活更便利、更方便能完成工作。不過，對於遊戲界來說，AI 是否該介入遊戲開發的議題卻掀起了爭論。而全球最大 PC 遊戲平台 Steam 的處理方式是會對那些使用 AI 技術輔助開發的遊戲進行標記，不過，國外網友最近也希望 Steam 能夠讓這個標記更具體，希望能要求開發者揭露遊戲中的哪個部分使用了 AI 開發。

國外網友就建議Steam的AI揭露聲明應該要更具體，直接詳細列出到底哪個地方用了AI（Credit:Reddit）

綜合外媒報導，雖然目前 Steam 的確有要求開發者們必須在揭露聲明中詳細說明遊戲在哪個部分使用 AI，但這份聲明依然是依賴開發者提供，因此像是小編實測，像是《決勝時刻：黑色行動7》的 Steam 頁面也只會跳出 AI 生成內容聲明，但並沒有具體寫出遊戲中的哪個部分用了 AI。

因此，國外就有玩家建議，不如將這個功能做成問卷，直接讓開發者勾選遊戲中的程式碼、配音與音樂等，還是美術素材、影片、對白文本等類別勾選，直接讓玩家能一眼揭露，得知到底哪個地方用了 AI 技術，幫助玩家能有更多細節能參考，評估到底該不該花錢買下遊戲。

目前Steam的AI揭露聲明並不會揭露遊戲中那裡用了AI（Credit:Steam）

而這篇貼文也在 Reddit 論壇上得到了超過 15,000 個讚，許多網友也都認為，如此一來的確能更進一步的揭露 AI 生成的遊戲開發內容，讓他們能做出更好的選擇。就有人提到，舉例而言遊戲的圖像、影片等會直接影響到玩家在遊戲中的沉浸感，但反而大多數玩家都不會在意遊戲的程式碼到底是不是 AI 生成的，畢竟只要玩起來沒有明顯的大 Bug，能順利運行就好了，而也有人指出，Steam 現在的確有對開發者進行問卷調查，但目前僅聚焦於「即時生成 AI 內容」這個類別，那些預先生成的 AI 內容仍沒有相關調查。

此外，也有人呼籲，希望 Steam 能新增過濾「含有 AI 內容遊戲」的標籤，讓玩家們如同過濾 Steam 的成人遊戲一樣，讓自己也不會收到有 AI 遊戲內容的推薦，也獲得了超過 22,000 個讚。因此，如果 Steam 想要做出改善的話，或許結合這兩個建議，讓玩家能夠自己勾選想過濾的 AI 內容類別遊戲可能會更好，例如不論對果對 AI 生成的圖像還是 AI 生成的遊戲音樂感冒都能自由選擇，那或許就是能更貼合玩家需求的更新。