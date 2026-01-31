Steam集體訴訟案Epic Games執行長公開支持：是現存唯一「強迫抽30%」平台

日前全球最大 PC 遊戲平台 Steam 再度面臨了壟斷相關訴訟，英國負責處理經濟競爭案件的司法機構英國競爭上訴審裁處（CAT）宣布受理一起 2024 年針對 Steam 與母公司 Valve 發起的集體訴訟，該訴訟指控 Valve 利用壟斷地位價格壟斷、佣金抽成過高。這件事也讓 Epic Games 的執行長 Tim Sweeney 不甘寂寞的發文支持法院決定，並直指在 Apple、Google 都被宣判必須開放第三方支付方式後，現在 Steam 已經唯一能對所有透過平台購買的內容都抽成 30% 的平台。

(Credit:Steam)

在日前英國競爭上訴審裁處（CAT）宣布受理 2024 年針對 Steam 與其母公司 Valve 發起的集體壟斷訴訟，指控 Valve 利用壟斷地位進行價格捆綁、強行壟斷，抽取過高的 30% 佣金。做為 Steam 直接的競爭對手，旗下擁有另一遊戲平台 Epic Games Store 的 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 昨（30）天也發文支持，並進一步表示，他反對的是在 Steam 上架遊戲後，Steam 要求關於所有遊戲內購內容都必須經由 Steam 平台的做法。

因為這就形同強迫玩家、發行商們都必須支付 30% 平台抽成給 Valve。而之前 Epic Games 就是因為不爽自家的《要塞英雄》在 iOS 系統的 App Store 上架後也要支付這筆「蘋果稅」，而與蘋果對簿公堂，最後促使法院判決 Apple、Google 兩大科技巨頭必須開放第三方支付引導，打破他們原本針對平台金流壟斷抽取的 30% 費用。

而在 Apple、Google 之後，Tm Sweeney 表示 Steam 已經是目前僅存還強制抽成 30% 的電腦平台，直言這就跟汽車經銷商要求在每次駕駛人的加油費中也要抽 30% 一樣不合理，因此他支持這次英國法院受理案件。不過，也有許多人指出，Steam 其實也並未阻止玩家們用其他支付方式購買 Steam 上的遊戲，因此單論「遊戲內購」而言是否會讓法院認為是與 Apple、Google 的案例一樣的壟斷行為，還是要等待未來的判決結果出爐。