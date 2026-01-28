Steam面臨價值270億反壟斷訴訟！英國法院同意審理Valve佣金過高、價格壟斷指控

直到現在，PC 遊戲平台 Steam 依然是世界上最受全球玩家支持的平台，今年剛開始就打破了全球玩家同上紀錄，在一月初時衝破 4000 萬人同時在 Steam 上線玩遊戲。不過，也因為這些年來的火紅，讓 Steam 在全球各處總是必須面臨各種訴訟挑戰。最近英國負責處理經濟競爭案件的司法機構英國競爭上訴審裁處（CAT）就宣布，已經受理一起 2024 年針對 Steam 與母公司Valve 發起的壟斷訴訟，該訴訟指控 Valve 利用壟斷地位對 Steam 上的遊戲與 DLC 收取更多費用，因此求償 6.65 億英鎊（約現在的 9 億美元／270 億新台幣）。

綜合外媒報導，英國負責審查經濟競爭案件的專業司法機構英國競爭上訴審裁處（CAT）近日確認，批准審理 2024 年時針對 Valve 發起的訴訟，當時有一位自稱「兒童數位權力活動家」的 Vicki Shotbolt 發起了「Steam You Owe Us」運動，指控 Steam 由於自身平台政策，因此有三大罪狀：

價格壟斷：逼開發商簽約，規定不能在其他平台賣的比 Steam 更便宜。

強行捆綁：在 Steam 上購買的本體遊戲只能從 Steam 上購買 DLC 啟用，不能透過第三方的便宜序號啟用。

佣金過高：Steam 的 30% 抽成太高了，最後也轉嫁到玩家身上。

根據他們統計，因為這三條指控而被 Steam 多收費的玩家多達 1400 萬，而整起訴訟案將向 Steam 求償 6.65 億英鎊（約現在的 270 億新台幣）表示如果最後成功勝訴，每個人約能拿回 22~44 英鎊（約 950~1900 新台幣）。而雖然 Valve 主張此案不應進入審判程序，因為控方提出的反壟斷指控經不起分析，但 CAT 審酌之後確認，主要是有關於 Steam 「最低價限制」的 PPO（最低價格保障協議）條款值得審理，因此全案將進入法律與訴訟程序。