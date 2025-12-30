Steam 2025年度榜單出爐！《刺客教條：暗影者》真的賣很好 擠進黃金級

Steam 今日（30）正式揭曉了 2025 年度最佳榜單，除了過去的 6 個類別：最暢銷新品、全部暢銷遊戲、熱門遊戲、Steam Deck 遊戲、控制器以及年度虛擬實境遊戲外，這次還新增了「試玩版」。讓一起來看看今年新遊戲有哪些遊戲脫穎而出，又有哪些作品的入選讓人感到意外吧！

Steam 2025 年度最佳榜出爐！（圖源：Steam）

Steam 2025 年度最佳榜單的計算方式和先前一樣，都是依照銷售總額分成白金（1 到 12 名）、黃金（13 到 24 名）、白銀（25 到 50 名）、青銅（51 到 100 名）的組別，不同分類也有玩家數量的類別，但順序都為隨機排列。計算時間則是太平洋時間 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 15 日。

今年銷量突破 500 萬以上的遊戲不少，像是《戰地風雲6》、《魔物獵人 荒野》、《ARC Raiders》、《天國降臨：救贖2》、《艾爾登法環 黑夜君臨》等受矚目的大作，都擠入了最暢銷新品的白金級。其中光是獨立遊戲就有《空洞騎士：絲綢之歌》和《Schedule》兩款。

而作為 2025 年最大黑馬，同時也是 TGA 2025 年度遊戲得獎者，《光與影：33號遠征隊》雖然在全平台有破 600 萬銷量的佳績，但在 Steam 上卻僅排到黃金級而已，可見前 12 名的白金級銷售總額十分可觀。同樣在黃金級的還有因為日本歷史爭議，不被玩家看好的《刺客教條：暗影者》，居然賣得非常不錯，看來 Ubisoft 表示滿意並不是在騙人。後面還有歷代表現最好的《數碼寶貝物語 時空異客》、年末推出就獲得好評的敘事類遊戲《Dispatch》…等。