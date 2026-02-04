Steam《FINAL FANTASY VII》原版即將下架！

Square Enix （史克威爾艾尼克斯遊戲公司）近日宣布，旗下經典角色扮演遊戲《FINAL FANTASY VII》（縮寫 FF7，太空戰士 7／最終幻想 7）即將在 Steam 上推出「全新版本」，至於現行的 2013 年 PC 版則是會從 Steam 商店下架。

雖然官方目前對於全新版本的具體發售日期，以及實際更新的技術細節沒有詳細說明，但值得注意的是，全新版本的《FINAL FANTASY VII》不是近幾年推出的重製版系列，而是針對原版遊戲的重新發行。

Steam 商店將只剩「新版本」，2013 年版不再販售

根據官方說明，新版本《FINAL FANTASY VII》正式上架後，目前 Steam 上販售的版本將更名為 《FINAL FANTASY VII – 2013 Edition》，並且將從 Steam 商店下架、不再開放購買。

不過，對於已經購買 2013 年版的玩家不需要擔心，這款遊戲並不會消失，玩家仍然可以從自己的 Steam 遊戲庫下載遊玩這款遊戲。

已購買 2013 年版的玩家，可免費「喜加一」拿新版

另外，Square Enix 還在公告中指出，凡是已經在 Steam 擁有《FINAL FANTASY VII》2013 年版的玩家，都能在新版本推出後免費取得新版遊戲，不需要額外付費。

更新完成後，玩家的 Steam 遊戲庫中將同時保留兩個版本，分別是：

《FINAL FANTASY VII – 2013 Edition》

《FINAL FANTASY VII》

也就是說，老玩家等於是直接「多拿一套」，這樣的升級政策在老遊戲重發中並不常見。

不過，需要注意的是，新舊版遊戲的存檔並不相容，也就是 2013 年版遊戲存檔只能在 2013 版使用，新版存檔則是只能在新版遊戲中遊玩。

Steam 現正 6 折特價，2 月 5 日前是最後入手機會

如果沒有《FINAL FANTASY VII》的話，這款遊戲目前在 Steam 進行 60% off 特價，也就是 4 折優惠，而且只到 2 月 5 日截止。

一旦新版正式推出，舊版就再也無法購買囉！

