Steam Machine價格悄曝光？國外零售商洩露至少3萬台幣起跳
去年 11 月，全球最大 PC 遊戲平台 Steam 無預警公布了自己接下來的全新硬體產品，除了控制器 Steam Controller、VR 裝置 Steam Frame VR 外，竟還打算進軍主機市場推出自己的「Steam Machine」，性能將是旗下掌機 Steam Deck 的 6 倍，引起玩家們的討論與期待。不過，隨著記憶體等電腦零組件的價格持續上漲，也讓許多人開始好奇、擔心 Steam Machine 的定價策略。沒想到，現在捷克一間零售商就已經搶先上架 Steam Machine 的商品頁面，在網頁原始碼中也洩露這款全新主機至少要賣 3 萬台幣起步。
根據這間捷克零售商的商店頁面，受全球玩家期待的新遊戲主機 Steam Machine 將搭載 AMD 的 6 核心 Zen4 處理器，顯示卡為一塊 AMD RDNA3（28CU）的 8GB DDR6 顯示卡，並且有 16GB 的 DDR5 記憶體，儲存裝置方面分為 512GB 或者 2TB 的 SSD，並且也支援使用者自行擴充硬碟容量。
雖然商店頁面並未直接顯示出 Steam Machine 在捷克的定價，但有好奇的網友打開瀏覽器的開發者工具，發現 512GB 的 Steam Machine 定價為 19,826 捷克克朗（約新台幣 3 萬元），2TB 版本則要賣到 22,305 捷克克朗（約 33,8731 新台幣）。
目前 Steam 母公司 Valve 官方並未證實這個價格洩露是否為真，也還沒有官方定價的消息，因此也有人提醒，零售商通常會加價賣。以這間零售商 Steam Deck 開價 658 歐元（約 24213 新台幣），比 Steam Deck 在歐盟市場中的官方定價貴了 15~17 % 左右，因此如果是 Valve 官方賣的話應該會更便宜。而到底 Steam Machine 最後會如何定價，還得要等待官方揭曉。
