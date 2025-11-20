Steam Machine可能太貴？Linus當面建議500美元定價 Valve全場沉默

遊戲開發商 Valve 在今年 11 月驚喜公開 Steam 系列硬體，其中又以 Steam Machine 的小型主機最受到關注，搭載 SteamOS 系統，純粹為了遊戲而設計。目前網路上推測從最低 500 到 1,000 美元都有。然而知名科技 YouTube 頻道 Linus Tech Tips主持人 Linus Sebastian，卻在事後爆料 Steam Machine 的定價策略可能無法讓玩家感到興奮。

Linus Sebastian 在 Valve 公開 Steam Machine 當日就曾親自體驗過，後續在 The WAN Show 節目中，Linus 透露他曾當面向 Valve 團隊建議，假如要讓這款產品在市場上成功，定價應該要像遊戲主機，靠著抽成來貼補硬體。但 Valve 卻反問「遊戲主機價格是什麼意思？」，Linus 直接說 500 美元（約新台幣 15,000 元），但當下卻只換來現場一片尷尬的沉默和不妙的氛圍。

Linus 分析認為，如果這台機器假如無法提供遊戲主機般的價格競爭力，那麼它本質上就只是一台預裝了 SteamOS 的普通套裝電腦。Linus 還提到，定價超過 600 美元，這款產品將難以說服大眾買單，畢竟在缺乏獨佔硬體優勢的情況下，玩家大可以選擇自己組裝電腦或購買效能更強的 PS5 Pro，導致 Steam Machine 在市場上的定位變得很尷尬。

雖然 Valve 憑藉 Steam Deck 在掌機市場取得大成功，但那很大程度上都是歸功於掌機的便攜性，以及相對低廉的入門價格。所以業界和不少玩家社群都擔心，假如新一代 Steam Machine 回歸桌機形式卻缺少價格上的誘因，很可能會重蹈當年第一代 Steam Machine 慘遭滑鐵盧的覆轍。