step.jad依加「夜奔」台北開唱

記者戴淑芳／台北報導

李榮浩力讚的靈魂歌手step.jad依加「夜奔」台北開唱！2026年1月25日台北WESTAR首演掀「依加式靈魂音樂宇宙」熱潮。

讓李榮浩大讚轉音神似美國「靈魂樂之神」史提夫汪達的新生代華語R&B創作才子step.jad依加，將於明年1月25日帶著全新巡演「NIGHTSTEP夜奔！」初訪寶島！

今年step.jad依加以「NIGHTSTEP夜奔！」為主題開啟全新巡演計畫，光是2025年全年超過20場演出皆一路告捷、場場爆滿，再度刷新個人巡演紀錄。此次宣布將來台北開唱的消息一出，讓許多歌迷欣喜若狂。

即將在明年一月來台，step.jad依加笑說，自己從小看許多台灣偶像劇，對台北始終抱著滿滿青春回憶，加上綜藝節目中常見的美食、美景，都讓他對這座城市充滿期待，「感覺台北天氣很好、大家也都很熱情，我一直很想親自來感受。」

首次帶著全新巡演「NIGHTSTEP 夜奔！」登上台北舞台，他坦言既興奮又緊張，特別開始加強形象管理及聲音狀態，並大幅增加排練時間，希望能以最好的狀態獻給歌迷一場毫無保留的精彩現場。