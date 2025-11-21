step.jad依加締造《中國好聲音 2021》八位導師全轉身！ 明年1月訪台開唱

記者林政平報導／ 新生代華語 R&B 創作才子 step.jad 依加 明年將帶著全新巡演「NIGHTSTEP 夜奔！台北站」登上台北 WESTAR 舞台。他當年在《中國好聲音》以一曲〈都不懂〉震撼全場，創下八位導師「全數轉身」的紀錄，被封為當季第一位「八轉」選手，至今仍是歌迷心中的經典畫面。

唱功紮實的step.jad 依加靠著穩準的轉音征服評審與觀眾，不但被網友盛讚為「核能級選手」，更獲得導師們的高規格肯定。汪峰當時驚喜直呼：「他的轉音不多，但每一個都很有功力！」而難得替 R&B 歌手轉身的李榮浩也忍不住點頭大讚：「有幾個轉音真的很像 Stevie Wonder，聽起來超舒服。」

明年一月即將來台的step.jad 依加，談起台北滿是期待。他笑說自己從小就看台灣偶像劇，對台北有滿滿青春記憶，加上綜藝節目裡常出現的美食、美景，更讓他嚮往已久：「感覺台北天氣很好、大家都很熱情，我一直很想來親自感受。」

被問到想合作的台灣音樂人，他也豪不保留地公開「夢幻名單」karencici、J.Sheon、黃宣、冰球樂隊到熱狗全是他的心願名單，「如果能在台北同台，一定超酷！」他笑說。

