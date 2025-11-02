Steve Aoki登Ultra Taiwan被Afrojack拿膠帶綁一起 10個大蛋糕砸粉絲嗨翻
今年壓軸最強音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」，以最頂級、最極致的卡司陣容、舞台、視覺、燈光、煙火到特效，將世界級音樂節的聲光饗宴原汁原味搬來台灣，榮獲國際權威音樂媒體《DJ MAG》最新公布的「世界百大音樂節」第66名，每年吸引上萬名樂迷朝聖。第五屆Ultra Taiwan昨（1日）於台北市大佳河濱公園重磅回歸。
今年祭出3大音樂舞台：主舞台MainStage、反派舞台RISISTANCE、公園舞台ParkStage，超過30組國際頂尖藝人來台輪番演出，吸引單日突破2萬人參加，其中海外售票2倍突破紀錄，包括來自美國、日本、南韓、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖。
最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，擔任主舞台MainStage壓軸演出，以三首人氣代表作〈Animals〉混搭〈In the Name of Love〉、〈High On Life〉作為開場，高喊：「What’s Up Taiwan? We Get Some Party! Ｍake Some Noise! Hands up!」，緊接著串連〈Gravity〉，HIGH翻全場。他的全新EP的單曲〈Voodoo〉、〈Told You So〉、〈Butterfly〉等則首度在台播放，掀起全場大合唱。他要求全場點亮手機燈海，此時已表演結束的Afrojack再次驚喜上台，兩位百大前十名的DJ巨星夢幻聯動，首度在台灣B2B同台演出，全場尖叫聲不斷，更驚喜的是兩人重現十年前（2015年）合作的經典作品〈Turn Up The Speakers〉，兩人在台上不斷貼身擁抱，讓台灣粉絲一睹兩大巨星的好交情。
Martin Garrix表演最後半小時，天空開始降雨，然而現場觀眾的熱情完全沒有被雨水澆熄，伴隨著振奮人心的音樂在雨中狂跳。當全場樂迷聽到期待已久的出道代表作〈Animals〉跳得更加熱烈，聽到人氣歌曲〈In the Name of Love〉全場大合唱，他感動地拿出手機把全場觀眾紀錄起來，並且感性致謝。
睽違7年來台的金曲製作人Steve Aoki登上Ultra Taiwan大喊：「Taiwan, make some noise!」、「Taipei, I’m so happy to be with you guys! 」他一開場就有驚喜，剛演出結束的Afrojack又回到台上，現場響起兩人14年前（2011年）合作的經典歌曲〈Beef〉，兩大DJ巨星首度在台灣驚喜合體，全場跟著大喊兩人的團名「Afroki」。有趣的是，Steve Aoki在台上調整器材的同時，Afrojack無預警拿出膠帶，把自己跟Steve Aoki纏在一起，更說：「這是Afroki的未來！」
表演到一半Steve Aoki瞬間脫掉上衣跳動，觀眾尖叫聲不斷，更向觀眾丟出週邊物品、手比愛心感性告白：「Taipei, I love you！」全場HIGH翻。沒想到隨後現場響起《Kpop獵魔女團》與《航海王》、《新世紀福音戰士》等經典動漫主題曲，讓全場瘋掉，直呼「超驚喜」。他每次演出都有一個特別儀式就是「拿蛋糕砸觀眾」，現場台下第一排數十個粉絲舉起「Cake Me」（蛋糕砸我）大看板，他高喊「Cake Face！」並拿起主辦單位精心準備10個台灣訂製大型蛋糕，一一準確砸向觀眾，全場HIGH到最高點。他最後一首歌放送紅遍全球的《玩命關頭7》主題曲〈See You Again〉，象徵他與台灣粉絲久別重逢的圓滿回歸。
