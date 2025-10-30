Steve Aoki預告要在Ultra Taiwan砸派 主辦單位已備好10個大蛋糕

睽違8年「電音大帝」Steve Aoki，終於在 Ultra Taiwan 邀請之下，將「砸派神射手」傳奇演出在台灣重現。（圖／Ultra Taiwan提供）。（圖／Ultra Taiwan提供）

記者潘鈺楨報導／今年壓軸音樂派對「Ultra Taiwan超世代音樂節」本週六（11月1日）於台北市大佳河濱公園重磅回歸，主辦單位近日在官方Instagram驚喜宣布開放後台見面會抽選活動，貼文寫下：「美夢即將成真！贏得進後台和藝人見面的機會！」有粉絲跪求希望「電音巨人」Afrojack（艾佛傑克）也有後台見面的機會，意外釣出本人回覆：「你們可以來見我，如果你們喜歡我的話！」讓粉絲驚喜不已，直呼太親民。

去年Ultra Taiwan雙日吸引3萬人次參加，其中有來自美國、日本、韓國、星馬、香港等地的樂迷來台朝聖，今年Ultra Taiwan國際旅客更是去年的兩倍突破往年紀錄，Threads上就有網友貼出一張機場照片，發文詢問：「這幾天台灣有什麼大型活動嗎？外國人入境也太多了！」底下網友刷一排留言「Ultra Taiwan」。

最年輕、擁有五屆世界百大DJ冠軍紀錄的Martin Garrix相隔兩年再度來台，他在2023年Ultra Taiwan演出後於社群平台寫下：「在台灣感受到瘋狂的能量！希望很快再見到大家！」如今依約回歸，並帶著全新迷你專輯《ORIGO》登場，準備以全新曲目與能量回饋台灣樂迷，有望演出今年破天荒與David Guetta及Afrojack合作的全新單曲〈Our Time〉以及與Armin van Buuren攜手探索更深層的情感的〈Sleepless Nights〉。

五度拿下世界百大DJ冠軍Martin Garrix，沒忘記與台灣粉絲的約定，相隔兩年再度來台參加Ultra Taiwan。（圖／Ultra Taiwan提供）

歷經五屆世界冠軍的榮耀，29歲的他最近受訪坦言：「第一年我登上百大DJ冠軍時，我心想『我接下來事業要走下坡了』，這只是我內心深處的一個念頭，後來並非如此，我發現越是專注於讓自己快樂的事情，粉絲就越欣賞，排名也就越高。」

他選擇不試圖複製熱門歌曲或迎合市場，而是完全擁抱即興創作，至今仍充滿創作熱情，並高度專注準備每一場巡演，重視每一場巡演與團隊、與觀眾共同創造能被記住的回憶，有時這種影響也會有意想不到的形式出現，他笑說：「有次我們在演出中碰到觀眾求婚，對我們來說那只是十五場巡演中的一場，但對他們而言卻是一生中最重要的時刻。能夠參與其中哪怕是最微小的一部分也真的很棒。」

睽違7年來台的Steve Aoki，這些年來與BTS防彈少年團三度合作，並與前「一世代」成員路易推出單曲，甚至天后蔡依林也都合作過，一直是台灣粉絲敲碗期待來台的DJ巨星之一。他日前自拍影片放在Instagram，向台灣粉絲喊話：「嗨！大家！我終於要去台灣了，好多年沒見，真的超想你們，這次一定會是個傳奇，一定很瘋狂，這就是Ultra Taiwan陣容超級強，而且我正為了你們準備超精彩的表演，這週六來看我演出吧，一定會HIGH翻全場！」他更特別提醒大家「記得站到最前排」，笑說：「如果你也想要一些蛋糕在臉上！Let’s Go！」

事實上，「砸蛋糕」是他在世界各地巡迴演出經典橋段，像是他上週在美國佛羅里達一所大學開唱，台下許多學生高舉著早就準備好的「砸我蛋糕」手拿板，他也毫不客氣砸了10個蛋糕在現場觀眾臉上，帶給許多大學生難忘的回憶，這次再度來台重現傳奇經典，主辦單位已準備五星級飯店10個大型訂製蛋糕迎接他的到來，將是粉絲絕對不可以錯過的演出高潮之一。

Afrojack也為了本週末Ultra Taiwan製作送給台灣的特別影片，他在兩年前（2023年）來台參加Ultra Taiwan，演出結束之後狂讚「Insane」（瘋狂），近日重新剪輯當時來台演出的精彩盛況，並在影片後半部放入台北101、故宮、大稻埕歷史建築仁安醫院以及關渡宮等台北景點，號召世界各地的粉絲來到台灣朝聖，也向久違的台灣粉絲喊話：「你還記得2023年的瘋狂嗎？等待快要結束了，台灣準備好了嗎？星期六見！」

