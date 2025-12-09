《Stranger Things》第五季 x Converse Japan 最新系列登場！Chuck Taylor、Weapon、One Star 配色、細節、彩蛋一次看

Chuck Taylor All Star

本次《Stranger Things》 x Converse Japan 系列，人氣最高的非 Chuck Taylor All Star 莫屬，鞋款以紅、黑、綠、蜜桃色、灰與海軍藍等純色帆布詮釋經典輪廓。鞋舌與鞋墊加入《Stranger Things》標誌、角色名字與經典的「FRIENDS DON’T LIE」語錄，讓劇迷一穿就能捕捉故事氛圍。

海軍藍版本則向 WSQK The Squawk 虛構電台致敬，營造更濃厚的 80 年代復古風。圓形 Converse 腳踝徽標與條紋鞋帶完整保留，讓這款聯名兼具「怪奇物語鞋款」的收藏亮點與日常實穿度！

Weapon

Weapon 與《Stranger Things》世界觀完美契合，以更硬朗的鞋型線條與米白、綠色皮革拼接打造出 80 年代復古質感。鞋款融入多項劇迷熱搜細節，包括 Stranger Things 主題鞋墊、隱藏於鞋舌內側的 Hawkins High School Tigers 吉祥物，滿滿的細節，彷彿將影集彩蛋濃縮進每個角落。

仿舊中底呼應劇中風化場景，搭配橙色或白色鞋帶選項，使整體氛圍更具年代感。對於喜歡厚實輪廓、關注「Converse Weapon 聯名」的鞋頭而言，此款更是必收焦點。

One Star

壓軸的 One Star 則以低筒設計搭配黑色麂皮鞋身，加入白色外露車線，呈現俐落簡潔的經典樣貌。鞋側以更內斂方式融入 Demogorgon 怪物意象，讓「Stranger Things 怪奇物語元素」自然融入日常穿搭。

鞋墊與後跟標同樣以 Demogorgon 圖案延伸，使整體設計語言更完整一致。此款兼具 One Star 的極簡辨識度與影集的暗黑魅力，對「Converse Japan One Star」與劇迷而言，都是極具收藏價值的重點單品～









