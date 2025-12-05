Stray Kids剛奪MAMA大賞 來台出席亞洲明星盛典

超人氣男團Stray Kids出道七年，首度拿下MAMA年度專輯大賞，創下四代男團紀錄。（圖／翻攝自IG@realstraykids）





亞洲明星盛典周末在高雄登場，吸引多組韓國人氣團體首次來台演出，其中包含剛拿下MAMA最佳新人獎的男團CORTIS，團員趙雨凡更是在台灣長大，成為焦點。另一組重量級卡司，是出道七年、首次榮獲MAMA年度專輯大賞的Stray Kids。

Stray Kids近年氣勢驚人，曾連續八張專輯登上美國告示牌專輯榜冠軍，是K-POP少數能在海外創下紀錄的團體。這次是他們睽違多年再次來台，吸引大批粉絲湧入高雄。

而新人團CORTIS出道滿百天就奪下新人獎，不少作品在歐美先爆紅，再紅回韓國。成員JAMES趙雨凡雖然官方並未證實「台灣成員」身分，但他國小國中都在台灣就讀，在地成長，這回回台表演也讓本地粉絲相當驚喜。

此外，六月剛出道的五人混聲團ALLDAY PROJECT也在名單之中，團體討論度高，不僅有成員具備南韓財閥千金背景，也包含ILLIT出道前訓練生李榮書。多組韓國大勢團體同時現身台灣，粉絲直呼「不知道還有沒有下一次」，難得卡司讓高雄星光熠熠。



