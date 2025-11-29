Stray Kids奪MAMA年度專輯 8成員爆哭掩面隊長方燦謝粉絲：獻給你們

【緯來新聞網】2025 MAMA Awards 28、29日一連兩天在香港舉辦，Stray Kids以《Karma》奪得年度專輯，8位成員們全都感動淚崩，對於拿到大獎情緒相當激動。成員Leeknow似乎因腳傷走路一跛一跛，由隊長方燦攙扶上台；先前就公告因腳傷需要休養的昇玟，則由FELIX扶著走到麥克風前。8位成員們上台時難掩興奮，開心拿起獎盃後，下秒百感交集開始哽咽，強忍淚水的忙內I.N，忍不住激動情緒掩面爆哭，一旁的HAN、FELIX看到一邊安慰也流下激動眼淚。

Stray Kids以《Karma》奪得MAMA年度專輯肯定。（圖／翻攝自Mnet）

隊長方燦哽咽表示：「我們從練習生時期開始，就一直夢想站上MAMA舞台，真的不敢相信我們拿到大獎了。」他一邊講邊一邊流淚：「我想對成員們說辛苦了，我們彼此互相支持理解，扶持，透過無數舞台將我們喜愛的音樂跟舞台，傳達給全世界，把幸福帶給大家。謝謝STAY（粉絲名）這份大獎也想獻給你們。」一番話讓成員鉉辰、彰彬、昇玟也跟著噴淚，Leeknow則在一旁低頭強忍淚水。

Stray Kids成員FELIX忍不住落淚。（圖／翻攝自Mnet）

Stray Kids隊長方燦哽咽感謝成員。（圖／翻攝自Mnet）

成員昇玟同樣也是哽咽爆哭，一度說不出話，他感性表示：「謝謝STAY（粉絲名）送給我們那麼大的禮物，我們一路走來並不容易，這段路上有無數的岔路與選擇，也正因為那些無數次的思考與決定，才能站在這裡，才有了今天站在這裡的8位成員。就像我們的團名Stray Kids一樣，我們就像大家一樣，每分每秒、每個瞬間也會感到徬徨。希望在你們的生命中，也許只是幸福的片段，能夠成為你們心中不會感到遺憾的存在，長長久久地被大家記住。」感謝粉絲們一路以來的支持。

Stray Kids成員昇玟淚謝粉絲的支持。（圖／翻攝自Mnet）

