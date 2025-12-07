Stray Kids成AAA笑點！「這一幕」掀韓網熱議：喜劇人
第10屆亞洲明星盛典《2025 AAA》（Asia Artist Awards）頒獎典禮在昨（6日）於高雄世運主場館（國家體育場）舉辦，男團Stray Kids（SKZ）一連斬獲7大獎成大贏家，不過讓卻因為「搞笑」意外被韓網熱烈討論，看見全員被彩帶嚇到，直呼：「什麼天生喜劇人！」
Stray Kids昨日在領取年度歌手上台後，本來在麥克風前準備好打招呼，結果突然後面為其噴出慶祝彩帶，全團卻被嚇到尖叫，該幕被截攝傳到SNS後，瞬間引發笑點，讓網友紛紛直呼：「最佳尖叫獎」、「是Felix在尖叫嗎？尖叫聲也太低音了」、「又多了一堆有趣的片段」、「Stray Kids真的是太好笑了」、「為什麼這種事只會發生在Stray Kids身上」、「怎麼這麼好笑！是天生喜劇人嗎？」
另外，在3RACHA方燦、彰彬與HAN（韓知城）獲得Best Producer時候，HAN本來去了廁所，結果聽到名字還奔跑，最後搭著小車快速上台，也成為典禮中的一大笑點。
事實上，在2023年的AAA時候同樣是3RACHA，在獲得Best Creator時，一樣HAN也是在去廁所路上臨時被召回，當時也是引發話題。
