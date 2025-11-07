Stray Kids方燦燃炸首爾夜！〈Roman Empire〉發布會、FENDI旗艦店秒變最潮舞台

（圖／品牌提供）

FENDI與全球人氣男團 StrayKids 隊長方燦（Bang Chan）再度掀起話題熱潮！為慶祝全新單曲〈Roman Empire〉正式發布，並於首爾清潭洞Palazzo FENDI Seoul旗艦店舉辦盛大活動，現場星光閃耀。

（圖／品牌提供）





這首〈Roman Empire〉由方燦親自包辦詞曲與製作，延續他在羅馬FENDI總部大利文化宮 (Palazzo della CiviltàItaliana)取景的音樂影片靈感，結合品牌的義式工藝與他極具創造力的音樂世界。這場活動不僅是歌曲發布，更是一場藝術與時尚的沉浸體驗、引領大家踏上首爾與羅馬共融之旅。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

專門店精心規劃各樓層的空間，二樓設有「音樂亭」可近距離聆聽新曲、以及可攝下難忘瞬間的照相亭，三樓展示方燦於 MV 中穿著的 FENDI 2026 初春系列造型，四樓的私人活動掀起活動的高潮，打造出呼應意大利文明宮拱門設計的拱形LED舞台，讓方燦帶來精彩絕倫的現場表演。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





活動最高潮莫過於方燦的驚喜登場，他以一身俐落 FENDI 造型現身現場，親自演唱〈Roman Empire〉！這首作品向FENDI的永恆經典Peekaboo手袋及「F」字標誌致敬，並透過音樂語言將這兩大元素改頭換面，象徵FENDI的羅馬傳承與方燦的音樂能量完美交融—義式奢華邂逅韓流創意，擦出跨界新火花。

（圖／品牌提供）

目前〈Roman Empire〉與幕後花絮已於FENDI官方平台與社群帳號全面上線，粉絲可隨時進入這場融合時尚與音樂的世界。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

連宋芸樺、詹子萱都化身小粉絲！女神惠利粉嫩大衣太可愛、愛心＋飛吻無限放送，中文告白粉絲：我愛你

潮人鞋櫃大洗牌！3大聯名adidas Originals、PUMA、Vans接力上線…這雙緞面Karintha Lo太夢幻必收

韓流女神惠利來了！身穿Max Mara經典大衣啟程飛台灣、氣質太犯規，粉絲接機模式啟動