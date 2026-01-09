Stray Kids金唱片抵台後又宣布喜訊！ 演唱會電影3月登台：感覺超不真實

【緯來新聞網】韓國人氣男團Stray Kids今（9日）搭機抵台，為明天金唱片演出備戰，同日也宣布演唱會電影《Stray Kids：The dominATE Experience》將於3月於台灣上映。片中將紀錄他們去年5月31日、6月1日登上美國洛杉磯SoFi體育場開唱的現場盛況，並獨家拍攝後台、彩排、後台妝髮、舞蹈排練等幕後花絮，讓STAY (官方粉絲名)再次重溫演唱會現場。

Stray Kids今搭機抵台，為明天金唱片演出備戰。（圖／翻攝自Stray Kids 官方X）

Stray Kids 自2024年下半年展開巡演《Stray Kids：The dominATE》，從韓國首爾起跑，走遍新加坡、澳洲、日本、台灣、菲律賓、泰國、美國、加拿大、德國、英國、西班牙、義大利等地演出，橫跨34個地區、55場演唱會，一年內共動員220萬名觀眾，創下約1.857 億美元（約台幣58.6億）的票房紀錄，也讓成員們成為2025年K-Pop 演唱會票房榜冠軍。

Stray Kids推出演唱會電影，紀錄登上美國洛杉磯SoFi體育場開唱的現場盛況。（圖／UIP提供）

《Stray Kids：The dominATE Experience》也是Stray Kids首度推出演唱會電影，預告中可看到8位成員們對於能在容納10萬人的洛杉磯SoFi 體育場開唱，感到不可思議。隊長方燦直呼：「沒有你們的支持，我們就不會在這邊。」成員LeeKnow、HAN不約而同表示：「感覺還是超不真實的」、「我好像還是活在幻想或夢境中」；忙內I.Ｎ則對粉絲表達感謝：「很感激有這麼多人喜愛我們。」

Stray Kids推出演唱會電影，紀錄登上美國洛杉磯SoFi體育場開唱的現場盛況。（圖／翻攝自官方預告）

《Stray Kids：The dominATE Experience》片中收錄他們一連兩天登上洛杉磯SoFi 體育場開唱的熱鬧盛況及幕後花絮。該場地約可容納10萬人演出，過去包括滾石樂隊、紅辣椒樂隊、防彈少年團和 TWICE都曾登上該場地開唱，被譽為世界上最負盛名的體育場之一。電影將於3月13日在台上映，IMAX版以及4D版也將同步上映。

Stray Kids去年世界巡演創下1.857 億美元票房。（圖／翻攝自Stray Kids 官方X）

