Stray Kids 方燦x FENDI 單曲〈Roman Empire〉公開！攜手打造全新風格

當羅馬的千年文化遇上流行音樂的新浪潮，FENDI 與 Stray Kids 隊長方燦共同打造的〈Roman Empire〉，成為本季最具跨界話題的時尚與音樂企劃。延續早前在羅馬 FENDI 總部：義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）拍攝的音樂影片，這段從盛夏延展至秋冬的創作旅程，最終以一場獨家發布會在首爾清潭洞 Palazzo FENDI Seoul 旗艦店劃下完美句點！

發布會以品牌標誌性的羅馬建築語彙為靈感，搭配首爾的都會節奏，創造出一段雙城對話的時尚敘事。入口處的滿牆海報率先定調，以視覺編織出〈Roman Empire〉的精神——壯麗、前衛、帶著年輕藝術家獨有的想像力。賓客穿梭於旗艦店各樓層時，也彷彿沿著方燦的創作脈絡逐層探索。

二樓規劃了音樂亭，讓賓客能近距離聆聽這首由方燦包辦詞曲與監製的作品。這首歌曲不僅象徵 FENDI 對創意新生代的支持，也讓方燦透過音樂語言重新詮釋品牌經典，如 Peekaboo 手袋與「F」字標誌，使其在旋律與節奏中獲得截然不同的生命。此外，專屬照相亭也成為活動熱點，記錄下粉絲與賓客身處 FENDI 帝國的難忘瞬間。

三樓則展示方燦在 MV 中穿著的 FENDI 2026 年初春男裝造型，從剪裁、材質到細節皆呼應歌曲的未來感與羅馬建築的理性之美。這些造型不僅強調 FENDI 一貫的工藝精神，也映照出方燦作為創作者的多面向魅力。

活動最高潮落在四樓的私人舞台。巨型拱形 LED 裝置重新詮釋文化宮經典的拱門設計，構築一座宛如時空交疊的沉浸式舞台。方燦以極具爆發力的現場表演點亮全場，讓〈Roman Empire〉從視覺延伸至聽覺，在燈光、影像與音樂交互之間，用屬於他的方式重新描繪一座屬於新世代的羅馬帝國。

這次雙方合作象徵 FENDI 與方燦共同追求的核心價值：創意、工藝與無限可能性。〈Roman Empire〉不僅是一首單曲，更是一場品牌精神與藝術能量完美融化的當代實驗，體現了羅馬傳承與 K-pop 文化碰撞出的新時代語彙。

目前，〈Roman Empire〉已於 FENDI.com 與品牌官方社交平台全面上線。方燦以音樂書寫時尚敘事，再次證明他不只是品牌大使，更是能與 FENDI 並肩開創新篇章的藝術創作者！





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

