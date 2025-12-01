Stray Kids Lee Know被捕捉憔悴坐輪椅返韓 JYPE證實：受傷治療中

南韓人氣男團Stray Kids成員Lee Know在MAMA頒獎典禮受傷，被捕捉坐輪椅返韓，經紀公司JYP發聲證實他表演時腳踝受傷。（圖／翻攝自Instagram／leeknowsaurus、翻攝自YouTube／RNXtvKorea）

南韓人氣男團Stray Kids日前出席2025 MAMA AWARDS，奪下年度專輯大賞，上台領獎時全員掉下男兒淚，感動不少粉絲，他們也為大家送上表演，令人留下深刻印象。豈料，Stray Kids成員Lee Know返韓時被發現坐著輪椅，由工作人員協助上車、無法自行走動；對此，其所屬經紀公司JYPE發聲報告他的健康狀況。

Stray Kids上個周末前往香港參加由Mnet在啟德體育館舉行的年末頒獎典禮「2025 MAMA AWARDS」，他們憑藉自身實力和高人氣一舉奪下包含年度專輯的兩大獎。而29日Stray Kids表演時一連唱跳多首熱門歌曲，現場氣氛嗨到最高點；但有粉絲事後在社群指出，注意到Lee Know臉色很差，甚至有露出痛苦神情，下台還有其他成員攙扶，連返韓在機場也被拍到坐輪椅，引發熱議。

Lee Know受傷傳聞曝光後，經紀公司JYPE迅速透過官方X（前身為推特）發聲，說明Lee Know在MAMA表演時腳踝受傷，表演後立刻在香港接受初步治療，返韓後立即送醫，經精細檢查後確診腳踝扭傷，目前已按照醫囑接受治療和休養中。經紀公司向粉絲致歉外，也強調會將藝人健康放在最優先。

【JYP Entertainment 聲明全文】

大家好，這裡是 JYPE。

向各位說明Stray Kids成員Lee Know的健康狀況。

Lee Know於11月29日（六）在2025 MAMA AWARDS表演途中腳踝受傷，並已在當地接受可行的緊急治療；於11月30日（日）返韓後，也立即前往醫院進行必要的檢查與後續治療。

經診斷為腳踝扭傷，之後將依照醫療團隊的建議，接受適當治療並充分休息。

對於讓粉絲們擔心，我們深表歉意，也懇請各位諒解。本公司將持續把藝人的健康放在首位，全力支援Lee Know盡快康復。

謝謝大家。

