由兩名前 Meta 員工創立的新公司 Sandbar，稍早發表了其首款產品——AI 智慧戒指「Stream Ring」，目前已經開放預購。Sandbar 將 Stream 形容為「你的延伸自我」 (your extended self)，強調其極簡設計，旨在讓使用者透過內建的觸控式麥克風，隨時可錄製語音筆記，並且能與 AI 聊天機器人互動。

前Meta員工打造AI智慧戒指Stream Ring，導入觸控麥克風、AI語音筆記與手勢操控

「語音滑鼠」概念：非隨時聆聽、觸控啟動

Stream Ring 的核心功能是即時語音筆記，操作方式並非「隨時聆聽」(always listening)，而是僅在使用者按住戒指上的觸控板時才會啟動麥克風，若要中斷或重錄，則輕點一下即可。錄製完成後，戒指會透過觸覺回饋 (haptic feedback) 進行確認。

Sandbar 希望人們將 Stream Ring 視為「語音滑鼠」 (mouse for voice)，強調戒指的形態使其隨時可用 (always available and accessible)，便於在靈感湧現時立即記錄。

而Sandbar宣稱，麥克風即使在吵雜的房間裡也能清晰拾取用戶聲音。另外，所有語音互動都會自動轉錄，並且透過藍牙同步至 Stream app (但上市初期僅支援 iOS平台)。

AI 助理「Inner Voice」：可模仿使用者聲音

除了單向的語音筆記，Stream Ring 也支援與 AI 聊天機器人進行更深入的雙向對話。

其中一項獨特功能稱為「Inner Voice」 (內在聲音)，在預設情況下，AI 助理會嘗試透過 AI 模仿使用者自己的聲音來進行回應。

Sandbar 表示，如果使用者覺得模仿的聲音不準確，或是對此設計感到「毛骨悚然」 (creeps you out)，也可以隨時切換回非個人化的標準語音。

支援手勢操控、無健康追蹤功能

在核心語音功能之外，Stream Ring 也可用於手勢控制來操作媒體播放 (如音樂、Podcast)，並且相容於任何品牌的耳機。

硬體設計方面，Stream Ring 專為佩戴在食指上而設計，提供 5-13 號尺寸。Sandbar 承諾具備「全天候電池續航力」 (all-day battery life)，但並未公布具體的電池容量或續航小時數。

值得注意的是，目前智慧戒指市場日益擁擠，但多數產品 (如 Oura) 皆主打健康追蹤。Stream Ring 顯然選擇了不同的賽道，完全不具備健康偵測功能，而是專注於 AI 語音輸入與助理體驗。

訂閱制：免費版限制 AI 互動，Pro 版月費 10 美元

Sandbar 採用免費增值 (Freemium) 的訂閱模式：

• 免費方案：包含無限量的筆記儲存，但與 AI 互動 (聊天) 次數有限。

• Stream Pro 方案： 每月 10 美元 (約新台幣 320 元)。提供無限量的 AI 聊天，並可立即使用所有新功能 (凡購買戒指即贈送 3 個月免費試用)。

Sandbar 也強調隱私，稱用戶資料在靜止與傳輸時均會加密，不會出售個資，用戶也可隨時刪除 App 中的數據。

上市資訊

Stream Ring 現已開放預購，建議售價為 249 美元 (約新台幣 8000 元)。預計將於 2026 年夏季在美國市場率先出貨。

