對於不習慣入耳式耳機配戴感，但又渴望擁有主動降噪功能的消費者來說，現在多了一個獲得日本VGP 2026大賞肯定的新選擇。soundcore今日 (1/27)宣佈在台推出全新Liberty Buds半入耳式降噪藍牙耳機。

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds 登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

這款新品主打輕巧透氣的佩戴感，並且透過獨特的耳翼設計，解決半入耳式容易掉落的痛點，同時搭載Adaptive ANC 3.0自適應降噪與Anka AI翻譯功能，建議售價為新台幣3290元。

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

半入耳 + 彈性耳翼 = 穩固舒適

Liberty Buds採用類似AirPods的半入耳式設計，減少耳道的異物感與壓迫感。

為了讓佩戴更穩固，soundcore特別設計了四種尺寸的「彈性耳翼」。這種結構能在保留開放感與透氣度的同時，提供足夠的支撐力，即便是在通勤趕車或輕度運動時，也不用擔心耳機滑落。

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

規格越級：小金標音質與10分鐘快充

雖然體積輕巧，但Liberty Buds在硬體規格上並未妥協：

• 音質：搭載11mm大尺寸複合振膜單體，支援Hi-Res Wireless認證 (預期支援LDAC編碼)，提供細膩的人聲與有力的低音。此外也支援360度立體環繞聲。

• 降噪：採用Adaptive ANC 3.0自適應主動降噪系統，能針對環境噪音 (如交通、風切聲)自動調整降噪強度，這在半入耳式耳機中是相對高階的技術配置。

• 續航：搭配充電盒可達30小時續航。最驚人的是其快充能力——充電10分鐘即可使用4小時，幾乎解決了電量焦慮。

• 防護：具備IP55防塵防水，日常運動流汗或下雨天皆可安心使用。

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

跟上AI浪潮：Anka AI語音助理

2026年是AI應用的爆發年，soundcore也將其導入耳機中。Liberty Buds支援全新的「Anka AI語音助理」，主打AI即時翻譯功能。

透過App協作，它能應對超過100種語言的面對面通話翻譯，準確率號稱達97%。翻譯內容不僅會顯示在手機螢幕上，還能直接在耳機內播放語音。

Anka AI甚至能根據上下文預測你想問的問題，對於跨國商務或出國旅遊來說相當實用。

半入耳也有強降噪？soundcore Liberty Buds登台：VGP 2026 大賞加持、支援AI翻譯

上市資訊與優惠

soundcore Liberty Buds提供 星夜黑、天際藍、晨霧白三色，即日起正式開賣。

• 售價：新台幣3290元。

• 首購禮：於官網購買即贈品牌冰壩杯及客製化NFC鑰匙圈 (可寫入個人喜愛的音樂連結)。

• 二月優惠：配合新年活動，全館滿額最高現折350元，並且依門檻加贈手機支架、掛繩等週邊。

