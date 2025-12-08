在YouTube、Netflix等串流影音平台普及的現在，「倍速播放」幾乎已成為標配功能。許多追求「時間效率」 (Time Performance) 的使用者開始習慣以1.5倍，甚至2倍速來消化內容。美國加州大學洛杉磯分校 (UCLA) 研究團隊近期發表的一系列研究中，針對不同年齡層在不同播放速度下的學習效果進行驗證，結果或許會顛覆一般人的想像。

研究顯示年輕人看影片開「2倍速」理解度不減，長輩則適合0.75倍放慢播放

年輕人：2倍速沒問題，2.5倍速才是極限

UCLA在2021年針對231名年齡介於18至41歲 (平均20.83歲) 的受試者進行測試。研究讓他們分別以1倍 (原速)、1.5倍、2倍及2.5倍的速度觀看講課影片，並且在看完後及一週後進行理解度測驗。

廣告 廣告

結果令人驚訝的是，直到「2倍速」為止，受試者的理解程度與原速觀看相比並無顯著差異。而在速度提升至2.5倍速 (每分鐘超過300字)時，學習效果才出現明顯下滑，顯示年輕族群的大腦似乎已能適應高強度資訊負載。

更有趣的發現是，如果給予相同的學習時間，採取「以2倍速觀看兩次」的策略 (尤其是第二次觀看安排在考試前)，其學習成效竟然比「以原速觀看一次」還要好。

長輩：加速是大忌，0.75倍速效果最佳

不過，這套「倍速學習法」並非人人適用，在2023年針對64至94歲高齡族群 (與18-25歲族群對照) 的後續研究中，結果截然不同。

雖然年輕組別在2倍速下依然表現穩健，但高齡組別隨著播放速度提升，測驗成績呈現顯著下降。研究指出，0.75倍速的慢速播放反而能為長輩帶來最佳學習效果，這主要歸因於隨著年齡增長，大腦的資訊處理速度與工作記憶 (Working Memory) 容量自然衰退，過快的語速會導致資訊來不及被消化與儲存。

意外發現：加速能減少「走神」

這項研究還有一個反直覺的發現：無論是年輕人還是長輩，提高影片播放速度，都有助於減少「走神」 (Mind-wandering)或心不在焉的情況。

研究推測，這可能是因為更快的資訊流迫使大腦必須投入更多資源進行處理，這種高強度的認知需求反而產生了逆設性效果，強迫觀眾更加專注。

總結來說，數位學習並不存在「一體適用」的最佳速度。年輕人或許能透過倍速播放提升效率，但對於長輩而言，放慢速度才是吸收知識的關鍵。

更多Mashdigi.com報導：

AWS堅持多元算力佈局：Annapurna Labs創辦人談晶片戰略，不認為ASIC是唯一解決方案

Waymo自駕車測試版圖再擴張！進軍費城及匹茲堡等美東四城、證實明年將與Moove合作進軍倫敦

AWS預覽其第五代自研處理器Graviton5、蘋果再次罕見站台，S3 Vectors正式上線助攻AI向量資料檢索