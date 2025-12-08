Yahoo特別企劃

STUDIO A 雙12 認證機特賣會開跑 Apple 最低 26 折！三大門市 400 台認證機限量開賣

Apple 經銷商 STUDIO A 宣布「2025 雙12 認證機特賣會」將於 12 月 12 日正式開跑，今年擴大至 台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行，提供全台 400 台 Apple 認證機限量優惠。活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣，所有特惠商品均為限量販售，售完為止。

此次特賣會祭出 Apple 最低 26 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信 LINE Pay 卡消費滿 12,000 元，享 LINE POINTS 3% 回饋；滿 40,000 元再加碼 3%，最高回饋可達 6%

STUDIO A 雙 12 Apple 認證機特賣會，最低 26 折起！圖由STUDIO A/ Straight A提供
本次推出多款超人氣認證機優惠，包括：

  • iPhone 16 Pro Max 512GB 直降 17,000 元，特價 34,900 元（原價 51,900 元）

  • Apple Watch Ultra 2 降價 14,000 元，特價 13,900 元（原價 27,900 元）

  • iPad（第10代）64GB 下殺 7,400 元，特價 7,500 元（原價 14,900 元）

  • MacBook Pro 14吋 M2 Pro 現折 25,000 元，特價 39,900 元（原價 64,900 元）

  • Mac mini 直降 11,000 元，特價7,900 元（原價 18,900 元）

  • iPhone SE 超值搶購價僅4,500 元即可入手
    購買 iPhone 全系列另加贈 Apple 原廠保護殼或指定保護貼／鏡頭貼，數量有限送完為止。

STUDIO A台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行雙12特賣會，活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣。 圖由STUDIO A/ Straight A提供
此外，特賣會同步推出「師生教育價」，結帳出示學生證或教職員證即可再享認證機 9 折優惠（每人限購一台），折上折挑戰全年最低價。所有認證機均附「SA 認證主機保固卡」，提供 180 日保固；亦可加購延長保固方案：iOS 裝置加價 1,500 元、Mac 系列加價 2,000 元，可升級至全年保固，再送最高市價 1,380 元的實用配件組合。

周邊部分同樣推出多項限時加購優惠：

  • Apple 原廠 iPhone 保護殼 390 元起（原價 1,090 元起）

  • 購機可加購指定周邊，每件僅需 12 元，包含超高速傳輸線、無線充電盤、車用磁吸支架、充電器等實用配件（依各門市現貨為準）

STUDIO A 表示，本次雙12認證機特賣會商品皆為限量供應，售完即無補貨，加上信用卡回饋與師生折扣加碼，預期將掀起首日搶購熱潮，且全數認證機均經過專業檢測並提供完整保固，是消費者入手 Apple 裝置的高 CP 值選擇。建議民眾提前至三家門市領取號碼牌，以確保能在最優惠價格購入心儀機型；更多活動資訊請以門市公告與 STUDIO A 官網 https://studioavip.com/BRsEZ 為準。

【STUDIO A雙12特賣會門市資訊】

台北西門門市：台北市萬華區峨嵋街 43 號 1F

台中彩虹門市：台中市西區英才路 474 號 1F

台北大學門市：新北市三峽區大學路 151 號 圖資大樓 1F

雙12 Apple 認證機特賣會 STUDIO A 官網▸ https://studioavip.com/BRsEZ

以上訊息由STUDIO A/ Straight A提供

