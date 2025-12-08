STUDIO A 雙12 認證機特賣會開跑 Apple 最低 26 折！三大門市 400 台認證機限量開賣
Apple 經銷商 STUDIO A 宣布「2025 雙12 認證機特賣會」將於 12 月 12 日正式開跑，今年擴大至 台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行，提供全台 400 台 Apple 認證機限量優惠。活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣，所有特惠商品均為限量販售，售完為止。
此次特賣會祭出 Apple 最低 26 折起的超殺優惠，包括 iPhone、iPad、Mac、Apple Watch 等熱門機款通通下殺。活動期間使用中信 LINE Pay 卡消費滿 12,000 元，享 LINE POINTS 3% 回饋；滿 40,000 元再加碼 3%，最高回饋可達 6%。
本次推出多款超人氣認證機優惠，包括：
iPhone 16 Pro Max 512GB 直降 17,000 元，特價 34,900 元（原價 51,900 元）
Apple Watch Ultra 2 降價 14,000 元，特價 13,900 元（原價 27,900 元）
iPad（第10代）64GB 下殺 7,400 元，特價 7,500 元（原價 14,900 元）
MacBook Pro 14吋 M2 Pro 現折 25,000 元，特價 39,900 元（原價 64,900 元）
Mac mini 直降 11,000 元，特價7,900 元（原價 18,900 元）
iPhone SE 超值搶購價僅4,500 元即可入手
購買 iPhone 全系列另加贈 Apple 原廠保護殼或指定保護貼／鏡頭貼，數量有限送完為止。
STUDIO A台北西門、台中彩虹、台北大學三家門市同步舉行雙12特賣會，
活動當日三店統一於上午 10:30 發放號碼牌，11:00 準時開賣。
此外，特賣會同步推出「師生教育價」，結帳出示學生證或教職員證即可再享認證機 9 折優惠（每人限購一台），折上折挑戰全年最低價。所有認證機均附「SA 認證主機保固卡」，提供 180 日保固；亦可加購延長保固方案：iOS 裝置加價 1,500 元、Mac 系列加價 2,000 元，可升級至全年保固，再送最高市價 1,380 元的實用配件組合。
周邊部分同樣推出多項限時加購優惠：
Apple 原廠 iPhone 保護殼 390 元起（原價 1,090 元起）
購機可加購指定周邊，每件僅需 12 元，包含超高速傳輸線、無線充電盤、車用磁吸支架、充電器等實用配件（依各門市現貨為準）
STUDIO A 表示，本次雙12認證機特賣會商品皆為限量供應，售完即無補貨，加上信用卡回饋與師生折扣加碼，預期將掀起首日搶購熱潮，且全數認證機均經過專業檢測並提供完整保固，是消費者入手 Apple 裝置的高 CP 值選擇。建議民眾提前至三家門市領取號碼牌，以確保能在最優惠價格購入心儀機型；更多活動資訊請以門市公告與 STUDIO A 官網 為準。
【STUDIO A雙12特賣會門市資訊】
台北西門門市：台北市萬華區峨嵋街 43 號 1F
台中彩虹門市：台中市西區英才路 474 號 1F
台北大學門市：新北市三峽區大學路 151 號 圖資大樓 1F
雙12 Apple 認證機特賣會 STUDIO A 官網▸ https://studioavip.com/BRsEZ
以上訊息由STUDIO A/ Straight A提供
