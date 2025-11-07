SUBARU Crosstrek/Outback 獲頂尖休旅殊榮 祭優惠利率

凡於11月份活動期間購買25MY Outback指定車型，即可享120萬50期高額零利率或5萬元現金購車回饋二擇一。

記者莊玟玥∕整理報導

SUBARU旗下四驅SUV FORESTER及休旅Outback，日前分別榮獲年度美國消費者報告最舒適休旅的肯定，而Crosstrek亦同步獲得美國iSeeCars評選為2025年度最佳跨界休旅殊榮。

適逢6th FORESTER登場，總代理針對25年式FORESTER和Crosstrek祭出優惠，搭配政府舊換新最高補助10萬元。期間入主FORESTER指定車型除可享90萬54期低利率優惠，另同步升級環景系統與前後雙鏡頭行車紀錄器，再加贈原廠5年或12萬公里延長保固。迎接新年式本月入主26年式6th FORESTER汽油版即可享90萬30期0利率，全車系再加贈「SANGEAN多功能戶外收音機」限量交車禮。

廣告 廣告

潮旅Crosstrek推出青檸黃及沙丘金新色。

而Crosstrek 針對26年式新車全面升級EDSS駕駛異常自動煞停系統，另推「青檸黃」、「沙丘金」新車色即刻開放預訂！凡於本月訂車即可再享「SANGEAN多功能戶外收音機」限量訂車禮；此外25年式Crosstrek指定車款本月優惠價109.8萬起，再享90萬50期0利率並升級專用無線充電，全車系均加贈原廠5年或12萬公里延長保固。