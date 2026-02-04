迪士尼董事會正式宣佈，經全體一致投票通過，將由現任迪士尼體驗 (Disney Experiences)主席Josh D'Amaro接替現任執行長Bob Iger，成為公司接下來的新任執行長。這項人事案將於今年3月18日的年度股東大會上正式生效，而Bob Iger則將轉任董事會高級顧問，直到其至2026年底退休，協助進行交接。

確定接班！Josh D'Amaro成為迪士尼新任執行長，掌管樂園帝國功臣將帶領百年老店轉型

樂園部門獲利王上位，Dana Walden升任創意長

現年54歲的Josh D'Amaro是在迪士尼服務長達28年的老將。他在2020年接手「迪士尼體驗」部門 (涵蓋主題樂園、郵輪與消費品)，即便面臨疫情衝擊，他仍成功帶領該部門創下獲利新高。

數據顯示，迪士尼體驗部門在2025財年貢獻高達360億美元營收，其營業利益 (Operating Income) 更佔全公司獲利的70%以上。可以說，正是Josh D'Amaro掌管的樂園業務，為迪士尼提供了穩定的現金流，藉此支撐燒錢的串流戰爭。

與此同時，另一位熱門人選——現任迪士尼娛樂聯席主席Dana Walden，則被任命為公司總裁 (President)暨創意長 (Chief Creative Officer)。這也是迪士尼史上首次設立此職位，未來她將直接向Josh D'Amaro匯報，負責統籌全球影視內容、新聞與串流媒體業務，確保迪士尼的核心——「說故事的能力」能維持一貫水準。

Bob Iger：他擁有創意與營運的完美平衡

對於這位繼任者，現任執行長Bob Iger給予高度評價。他表示，Josh D'Amaro對迪士尼品牌有著本能般的理解，並且具備執行最具野心專案所需的嚴謹度與細節關注力 。

事實上，Josh D'Amaro近年來推動不少結合科技與娛樂的重大項目，包括與Epic Games合作，在《要塞英雄》 (Fortnite)中打造迪士尼宇宙，以及剛宣佈與OpenAI建立的合作夥伴關係。

股價與轉型挑戰

雖然Josh D'Amaro在內部聲望極高，且與Bob Iger一樣擁有迷人的個人魅力 (甚至連穿衣風格都很像)，但他接手後的挑戰一點也不輕鬆。迪士尼股價在過去一年下跌了約9%，若拉長到五年來看，市值更是蒸發約43% 。

因此，如何挽救下滑的電視業務、讓Disney+等串流平台持續獲利，並且向華爾街證明迪士尼能找回昔日的成長動能，將是這位新任執行長上任後的第一張考卷。

分析觀點

這次的人事佈局，其實是一個相當「穩健且聰明」的選擇。

首先，選擇Josh D'Amaro，代表董事會看重「變現能力」與「品牌忠誠度」。不同於上一任短期就任執行長Bob Chapek被批評過度看重報表而忽視創意，Josh D'Amaro雖然出身商學院，但他長期在第一線與員工 (Cast Members)及粉絲互動，在社群上有著極高的親和力。他懂得如何用樂園體驗來讓粉絲掏錢，同時又不會讓粉絲覺得被當成韭菜 (雖然票價還是漲了不少)。

其次，將Dana Walden升為首席創意長，則是為了安撫好萊塢創意社群。這形成了一個「Josh D'Amaro負責賺錢與科技轉型，Dana Walden負責顧好內容品質」的雙首長架構。

值得注意的是，Josh D'Amaro對科技的態度。從他推動與Epic Games的元宇宙合作，以及擁抱AI技術 (與OpenAI合作)來看，未來的迪士尼可能會變得更像一家「科技娛樂公司」，而這或許正是Bob Iger認為Josh D'Amaro能帶領迪士尼走入下一個百年的關鍵原因。

