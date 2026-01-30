SUGO年末盛典嗨翻台北 百萬獎金放送力挺優質創作者

（記者石耀宇／台北報導）深受台灣年輕族群喜愛的交友破冰神器 SUGO，於 1 月 24 日在台北盛大舉辦年末尾牙盛典，現場近 200 位主播創作者、合作夥伴與用戶共襄盛舉，官方透過勁歌熱舞、互動遊戲、抽獎及頒獎等多元環節，為 2025 年劃下熱鬧句點。

圖／年度盛典現場。

今年盛典以「天生贏家」為主題，唱跳歌姬艾薇、舞蹈之王嘻小瓜以及棒棒堂成員楊奇煜等人氣卡司輪番登台，炒熱全場氛圍，艾薇演唱的多首經典夯曲更是掀起尖叫聲浪，當晚宛如一場大型的社交嘉年華。

圖／年度盛典現場。

除了星光舞台，活動當晚最火熱的橋段，莫過於年度獎項頒發與抽獎加碼。這也是屬於主播們的年度榮耀時刻，盛典揭曉「年度人氣主播」「年度榮耀公會」「年度最佳用戶」等多個核心獎項；現場亦安排多輪現金抽獎，參與者皆有機會獲得驚喜好禮，以真金白銀的誠意展現平台對創作者生態的支持。

SUGO 相關負責人表示，過去一年，平台透過內容機制與跨界合作資源，支持不同背景的創作者發揮所長，期盼創作者們能在 SUGO 找到適合自己的發展方式，在社交舞台上持續成長。

值得一提的是，為讓更多主播與用戶同步參與尾牙狂歡，SUGO 也於線上同步推出主題活動，吸引玩家衝榜挑戰，最終優勝者又抱回額外獎金，線上線下串聯玩法設計也進一步凝聚平台向心力。

今年，SUGO 將迎來品牌五週年。自成立以來，平台觀察到年輕世代交友早已不只依賴滑卡配對，而是更希望找到符合自身性格與狀態的互動節奏，因此進一步延伸出語音聊天、多人視訊、遊戲等功能，打造出更彈性、自在的社交場景，無論是想輕鬆聊天、深度互動，亦或只是需要陪伴，都能在 SUGO 上自然發生。

圖／SUGO 系列活動屢屢闖入大眾視野。

SUGO 官方指出，交友不該是一場壓力考試，在快節奏生活的當下，比起等待配對、苦想開場白，用戶更需要的是一種低壓的互動方式，平台以「破冰」為核心理念，結合機制設計與推薦系統，讓對話更快開始，並能自然延續。

過去一年，SUGO 舉辦了多場熱鬧的線下活動，讓社交不只停留在螢幕裡，平台表示，線下活動成果豐碩，也進一步驗證了用戶對真實社交場景的期待，今年平台將推出更豐富的在地互動企劃，讓平台的潮流社交能量在城市間持續燃燒。

