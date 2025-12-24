SUKIYA「1黑馬品項」爆紅！ 內行網友狂讚：回家加牛奶更好喝

連鎖牛丼店SUKIYA物美價廉，近日有網友發現新上市的伯爵茶甜而不膩，搞笑直呼SUKIYA是被牛丼耽誤的紅茶店。（翻攝Google Maps）

一名網友先前去連鎖牛丼餐廳SUKIYA（すき家）吃飯，在店內喝到伯爵茶後驚為天人，直呼好喝到想知道品牌，相關討論在社群平台迅速延燒，甚至有人分享「外帶回家加牛奶更好喝」。

伯爵茶為何突然爆紅？

一名網友近日在社群Threads發文表示，自己在SUKIYA喝到伯爵茶後相當驚豔，忍不住發問「有沒有すき家的店員可以偷偷跟我說，伯爵茶是哪個牌子的？」還強調這是少數「有糖卻不膩」的茶飲。貼文曝光後，立刻引發大量共鳴，不少人現身留言認證，直說「真的好喝」。



討論區隨即變成大型交流現場，有人分享自己在店裡喝完一杯後，又特地外帶一杯回家，「加牛奶直接升級成伯爵奶茶，更順口」。也有人發揮創意，表示伯爵茶喝到一半後再加入附贈的麥茶，風味意外清爽。

品牌到底是哪一家？

有網友猜測風味與唐寧（Twinings）伯爵茶相近，是在家也會泡來喝的等級。不過也有曾任職的前店員出面透露，門市使用的茶飲本來就是成品液體，而非茶包沖泡，實際品牌連店員也未必清楚，僅知道冰塊數量有固定規範，否則甜度會偏高。

