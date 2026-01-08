Summer含淚致詞送別父親林光寧 「他在地球任務已經完成了」
資深藝人林光寧上月逝世，享壽75歲，今(8日)家屬在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行追思紀念會，稍早Summer（林有慧）穿白襯衫含淚致詞，她坦言最近都在逃避，等到有勇氣時會一一記錄下來，最後感謝親友的關心，爸爸「在地球的任務已經完成了」。
Summer稍早拿著講稿到告別式台上，自稱平時很聰明，但最近記性不太好，只好拿著稿子上台，「爸爸22歲生下我，他是一個年輕、頑皮，非典型的爸爸，我們家不是富貴家庭，但我非常肯定我是被富養長大的，我爸爸會跟我一起喝酒、跳舞，我們會一起出去走跳。我在美國唸書的時候，有一堂演說課考試需要大量的上台陳述，教授受不了我的破英文，我還沒講完他就出去了，我一下課我就打給我爸爸，他說『沒有關係啊，妳以後又沒有要英文演講』，他在電話那頭好像還是感覺我很難受，就說『林有慧，妳去問教授他的帳號，我等下打錢給他』」，說到這裡Summer忍不住含淚微笑，可見林光寧生前的調皮性格。
Summer說，爸爸就是喜歡用這種方式教育他們，所以她跟弟弟至今還是會幼稚的不像大人，如果還要說她跟爸爸之間的故事，好幾天都說不完，但她最近都在逃避回想，「因為這段時間，食物、氣味、音樂，很多畫面都會想起，會讓我一下哭、一下笑」。最近她被親友問「好一點沒有？」Summer說：「在適應中，我覺得自己怪怪的」，親友安慰她「是這樣的沒錯」，所以這陣子她都在逃避，不想要爸爸看到她難受，因為爸爸一直以來都覺得她是家裡最堅強的。
Summer說：「如果連我都沒辦法承受，他（爸爸）會放心不下」，此外，有個朋友傳訊息安慰她說，只要每天好一點點，總有一天會好的，還有個朋友說「21天會改變一個人的習慣」，Summer無奈說：「（可是）今天是第27天了，網路謠言不要相信，不可能」，言下之意是仍陷在喪父之痛中，等她緩緩有勇氣後，再一一分享、紀錄跟爸爸相處的故事。
去年9月時，Summer剛好接了大巨蛋的工作，各種因素讓她極度焦慮、懷疑自己的專業，同月2日，爸爸進了加護病房，這件事震撼了她的人生，突然覺得任何天大的事情都變得微不足道，自己什麼都不在乎，每天早上和家人忙著排隊進加護病房看爸爸，一心只希望爸爸不要受折磨。
Summer回憶在醫院的日子很矛盾，爸爸已經無法起身、進食，但全家還是每天好開心、充滿信心和希望，還常常一起在病房唱歌跳舞、胡說八道，「真正彩衣娛親的畫面，每天在我們那個房間發生，我們每天都覺得爸爸會回家」，她也不知道哪裡來的樂觀，明明爸爸已經不能動、不能吃，他們還是認為父親病況會好轉，總有一天可以一起返家。
最後，Summer說：「謝謝爸爸的努力，那是一段非常有質量的相處時光，爸爸努力讓我們全家凝聚、和解，家人們在那時候只剩下滿滿的為對方著想，純粹、溫暖、團結，我們真的很感恩」，她也謝謝所有到場、沒到場的親友，原本很想低調地辦爸爸的告別式，但回想爸爸過去7、8年來哪怕已經行動不便、口條不清楚，他每天還是想開節目、有新企畫，爸爸曾受訪說最得意的事就是站在台上帶給觀眾歡笑，「爸爸教會我和弟弟對工作的熱情、對生活的樂觀，他在地球的任務已經完成了，今天就讓我、他的女兒兼他的經紀人謝謝大家一路的陪伴」。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
其他人也在看
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡
呂良偉娶百億富婆遭酸「嫁豪門」 70歲壽宴甜告白：仙女下凡EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 16
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 45
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 75
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 64
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 32
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案
大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）結婚將滿2年，也準備迎來兩人的第一個孩子，即使馬筱梅挺著巨大孕肚，依舊跟著汪小菲到處跑，不時開直播與網友互動。日前馬筱梅提到生產前的準備工作，所有事自己都已經處理完畢，並證實將回台坐月子。網友從她的影片中發現兒童房的布置以藍色為主，以及嬰兒服的顏色，猜測她懷了兒子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
女神換軌主持／獨家！換掉女主持人救收視 羅志祥改搭林襄召喚人氣
林襄因酬勞居高不下，讓許多廠商卻步，導致她在2025年工作量明顯縮水，粗估收入少了數百萬元，甚至人氣也跟著出現鬆動跡象，粉絲數不增反減。不過，一邁入2026年就傳出林襄接下新工作，中天《綜藝OK啦》換掉原主持何美，找來林襄搭檔羅志祥救收視，林襄也盼能藉節目拉抬自己的人氣。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 134
才爆交往關曉彤！王安宇「私下真實性格」又遭曝 合作女星全說了
中國網紅「司曉迪」日前在微博爆猛料，大動作點名鹿晗、檀健次、范丞丞、林更新等人，暗示自己與多位頂流男神關係不單純，更爆料關曉彤跟王安宇正在交往。對此，王安宇工作室火速出面澄清，表示關於個人感情生活的傳聞均是不實謠言，呼籲大眾切勿輕信，如今也已蒐證完畢，將會透過法律途徑追究責任。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
林俊傑女友七七現身警局報案！遭爆是假富二代
林俊傑上個月透過IG貼出跟家人的合照，照片中有中國女網紅「七七」，被視為高調認愛，沒想到7日卻爆出「七七」現身北京某派出所的報案畫面，據中國狗仔「瓜田寒姐」爆料，「七七」曾於5日穿著黑色連帽外套，刻意遮住臉部，整體打扮十分低調，僅有標誌性的瀏海被認出，至於具體報案事件，未獲得警方出面說明。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 29
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
郭書瑤信義區被搭訕要IG 苦笑「大家不認識我了嗎」
郭書瑤過去訪問時就透露，已經單身七年，甚至遇過曖昧對象斷崖式消失！最近在《小姐不熙娣》再次談到這段經歷，感歎前一年的人生狀態，跟自己主演的《何百芮的地獄戀曲》幾乎同步，悲慘陷入「失業又失戀」的雙重打擊。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 40
李多慧不怕寒流穿超辣！「黑色內衣現形」超薄上衣熱舞 粉絲全暴動
韓籍啦啦隊女神李多慧來到台灣邁入第三年，憑藉親民的性格圈粉無數。6日她在IG曬出一段熱舞影片，即使在冷颼颼的天氣，她仍穿著超薄上衣隨音樂舞動，黑色內衣若隱若現，立刻引爆粉絲熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 12
傳擦不出火花「搭檔換林襄」 羅志祥替抱屈：和何美默契滿分
《鏡週刊》報導指出，知情人士透露，何美在節目中表現略顯不足，綜藝效果未達預期，加上與羅志祥互動缺乏火花，何美去年底錄完最後一集後悄然退場，製作單位便鎖定林襄成為新任主持人。對此傳聞，羅志祥在臉書發文表示，看到《綜藝OK啦》的新聞內容提到「知情人士透露」指他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 35
羅志祥試過讓「四大天王」合體 直接被拒原因曝光
羅志祥主持的《綜藝OK啦》聊到「成團容易相處難原來團體都是這樣鬧到消失的」主持，曾經是「四大天王」的他表示：「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 29
獨家／控Andy不忠「關鍵帳本」也拿不出實據 家寧爆遭友人厭煩！慘落眾叛親離
去年網紅界掀起巨浪，Andy 老師驚天指控百萬頻道與收入遭家寧一家奪走，輿論瞬間引爆，砲火全面倒向家寧。然而，起初仍有幾位友人選擇「逆風」守護，試圖為家寧發聲，還原另一種視角。不料卻因家寧的消極，紛紛離她而去。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 32