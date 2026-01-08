Summer含淚致詞送別父親林光寧 「他在地球任務已經完成了」

資深藝人林光寧上月逝世，享壽75歲，今(8日)家屬在台北市懷愛館景行樓一樓景明廳舉行追思紀念會，稍早Summer（林有慧）穿白襯衫含淚致詞，她坦言最近都在逃避，等到有勇氣時會一一記錄下來，最後感謝親友的關心，爸爸「在地球的任務已經完成了」。

Summer稍早拿著講稿到告別式台上，自稱平時很聰明，但最近記性不太好，只好拿著稿子上台，「爸爸22歲生下我，他是一個年輕、頑皮，非典型的爸爸，我們家不是富貴家庭，但我非常肯定我是被富養長大的，我爸爸會跟我一起喝酒、跳舞，我們會一起出去走跳。我在美國唸書的時候，有一堂演說課考試需要大量的上台陳述，教授受不了我的破英文，我還沒講完他就出去了，我一下課我就打給我爸爸，他說『沒有關係啊，妳以後又沒有要英文演講』，他在電話那頭好像還是感覺我很難受，就說『林有慧，妳去問教授他的帳號，我等下打錢給他』」，說到這裡Summer忍不住含淚微笑，可見林光寧生前的調皮性格。

Summer說，爸爸就是喜歡用這種方式教育他們，所以她跟弟弟至今還是會幼稚的不像大人，如果還要說她跟爸爸之間的故事，好幾天都說不完，但她最近都在逃避回想，「因為這段時間，食物、氣味、音樂，很多畫面都會想起，會讓我一下哭、一下笑」。最近她被親友問「好一點沒有？」Summer說：「在適應中，我覺得自己怪怪的」，親友安慰她「是這樣的沒錯」，所以這陣子她都在逃避，不想要爸爸看到她難受，因為爸爸一直以來都覺得她是家裡最堅強的。

Summer說：「如果連我都沒辦法承受，他（爸爸）會放心不下」，此外，有個朋友傳訊息安慰她說，只要每天好一點點，總有一天會好的，還有個朋友說「21天會改變一個人的習慣」，Summer無奈說：「（可是）今天是第27天了，網路謠言不要相信，不可能」，言下之意是仍陷在喪父之痛中，等她緩緩有勇氣後，再一一分享、紀錄跟爸爸相處的故事。

去年9月時，Summer剛好接了大巨蛋的工作，各種因素讓她極度焦慮、懷疑自己的專業，同月2日，爸爸進了加護病房，這件事震撼了她的人生，突然覺得任何天大的事情都變得微不足道，自己什麼都不在乎，每天早上和家人忙著排隊進加護病房看爸爸，一心只希望爸爸不要受折磨。

Summer回憶在醫院的日子很矛盾，爸爸已經無法起身、進食，但全家還是每天好開心、充滿信心和希望，還常常一起在病房唱歌跳舞、胡說八道，「真正彩衣娛親的畫面，每天在我們那個房間發生，我們每天都覺得爸爸會回家」，她也不知道哪裡來的樂觀，明明爸爸已經不能動、不能吃，他們還是認為父親病況會好轉，總有一天可以一起返家。

最後，Summer說：「謝謝爸爸的努力，那是一段非常有質量的相處時光，爸爸努力讓我們全家凝聚、和解，家人們在那時候只剩下滿滿的為對方著想，純粹、溫暖、團結，我們真的很感恩」，她也謝謝所有到場、沒到場的親友，原本很想低調地辦爸爸的告別式，但回想爸爸過去7、8年來哪怕已經行動不便、口條不清楚，他每天還是想開節目、有新企畫，爸爸曾受訪說最得意的事就是站在台上帶給觀眾歡笑，「爸爸教會我和弟弟對工作的熱情、對生活的樂觀，他在地球的任務已經完成了，今天就讓我、他的女兒兼他的經紀人謝謝大家一路的陪伴」。

