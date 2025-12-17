Summer喪父熬夜到凌晨4點，曝蕭敬騰暖舉「爸爸是不是很開心」。（圖／IG@summer_lin_627）

75歲資深藝人林光寧今年9月因肺部細菌感染緊急住院治療，病況引起外界關注，怎料時隔3個月，女兒Summer（林有慧）悲痛證實病逝消息。面對父親離世的第3天，Summer坦言熬夜到凌晨4點，但有蕭敬騰的暖心陪伴，「爸爸是不是很開心」。

Summer 17日在社群表示，前天（15日）晚上吃完晚餐後，她就坐在家中客廳地板與AI聊天，蕭敬騰在她面前試用新買的效果器，並彈了一整晚的吉他，直到（16日）凌晨2點蕭敬騰才鬆口問：「妳還不睡？明天行程是什麼？」她便回覆：「沒有行程，只有看老爺」，結果兩人繼續各忙各的到快凌晨4點。

Summer坦言，過去3個月都要去醫院陪爸爸，感覺每天行程很忙碌，好多事都得擠著趕著做，但現在不用每天到醫院報到，反而什麼事也不想做，沒想到蕭敬騰竟溫暖說：「不想做就不要做，去陪爸爸然後想想吃什麼，反正妳想幹嘛我就陪妳幹嘛」，讓她感動向爸爸喊話：「爸爸，你是不是很開心我嫁了一個跟你一樣有音樂才華、善良又愛我的人。放心，我會好好的，我們都會好好的。」

貼文曝光後，引來網友紛紛留言安慰：「天上的爸爸會放心，因為他知道有一個跟他一樣愛你的人，在身邊照顧你」、「爸爸知道妳很幸福，會在天上守護你們的」，至於林光寧的追思會將在2026年1月8日上午11時30分舉行，「治喪期間不好多打擾。其他細節待家屬擬定再另行同步各位。再次謝謝大家的愛！」

